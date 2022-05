Volley serie B, Fabio Pantalei lascia la panchina di Pontedera

Fabio Pantalei non sarà più l'allenatore della Gruppo Lupi Estintori Pontedera. La società ha ufficializzato sui social nella giornata odierna il termine della collaborazione con il tecnico grossetano: i motivi vanno ricercati nella sua necessità di occuparsi a tempo pieno della sua attività lavorativa, cosa che complicherebbe di molto la possibilità di seguire da vicino la squadra in un campionato difficile ed impegnatico come si presenta quello di serie B.

"Lascio con il rammarico di ciò che poteva essere e non è stato, ma con la consapevolezza di aver allenato un gruppo di ragazzi eccezionale", è il discorso di commiato di Pantalei, costretto dunque a prendere una decisione non certo a cuor leggero.

Così una nota di stampa evidenzia la bontà del suo lavoro: "Sono proprio i numeri a supportare il buon lavoro di Pantalei con un inizio di campionato lanciatissimo grazie a cinque vittorie consecutive e primato in classifica per sei giornate, poi il mese di dicembre, dove Pantalei è dovuto rimanere in isolamento per Covid ed ha interrotto il lavoro di crescita del gruppo, da gennaio in poi invece sono state le note vicende che hanno messo fuori causa per il resto della stagione tre elementi chiave come Pitto, Grassini e Frosini più altri piccoli infortuni di routine che hanno praticamente decimato il gruppo e segnato la fine delle velleità playoff dell’Era Volley".

Chiusura con i ringraziamenti dovuti: "La Società preso atto della volontà del tecnico, a dimostrazione ancora una volta delle eccezionali qualità umane e sportive, non ha potuto fare altro che ringraziare sentitamente Fabio per lo splendido lavoro svolto sia in palestra che nell’accrescimento di tutta la Società ed augurargli le migliori soddisfazioni sportive.

GRAZIE FABIO!!!!!".