Partenza amara per Castelfranco, Mantova vince e convince 3-1

Squadra in casa Fgl-Zuma Castelfranco

Gara 1 è di Volta Mantovana.

Indiscutibile risultato, le ospiti hanno mostrato talento e determinazione dal secondo parziale in poi, battendo il volley Castelfranco per 3-1.

La delusione è amara di fronte ad un PalaBagagli gremito di tifosi, ma le ragazze di Menicucci - Ficini sapranno certamente rialzarsi, l'obiettivo è riportare gara 3 al PalaBagagli il prossimo weekend.

Venendo alla gara, nel primo parziale le pisane partono forte ma il match si sviluppa punto a punto fin quando ci pensa Muzi sul 20-20 a dare la scossa, pesca 3 ace ed alla fine è 25-20.

Anche il secondo parziale scivola via con un botta e risposta continuo, salvo poi nel finale vedere Mantova avere più lucidità, quanto basta per pareggiare i conti grazie al punteggio di 22-25.

Nel terzo set Castelfranco si sgretola troppo facilmente e fin da subito, per le mantovane è quasi un gioco da ragazze, alla fine è 13-25 e sorpasso.

Il copione non manca molto, le locali sembrano aver perso lo smalto dei primi due set e alla fine cedono 17-25, consegnando a Mantova gara 1 di questa finale playoff.

Ora il prossimo decisivo appuntamento sarà mercoledì 31 maggio in terra mantovana, dove le toscane proveranno a pareggiare la serie per prolungarla a gara 3 che andrebbe in scena di fronte al proprio pubblico.