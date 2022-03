Gli appuntamenti in Serie C e Serie D per la Pallavolo Casciavola

SERIE C. E' stata una settimana entusiasmante per la PediaTuss, tutti quanti abbiamo ancora negli occhi il derby vinto in casa della Pallavolo Cascina, ma adesso occorre voltare pagina per continuare la corsa e difendere il secondo posto in classifica. Passi falsi vietati quindi sabato 26 marzo alla Palestra Piaggia di Viareggio contro lo Jenco Volley formazione che si trova a lottare per il miglior posto possibile nella griglia dei playoff e che ancora può puntare al sesto posto. La squadra di barboni però non può fare sconti, c’è da difendere i due punti di vantaggio sull’altra squadra di Viareggio, l’Oasi ed è quindi fondamentale tenere la giusta concentrazione onde evitare distrazioni fatali. Coach Luca Barboni potrà contare sull’intera rosa a disposizione formata dalle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 21.

SERIE D. Altra trasferta difficilissima per la Renault Clas che dopo Donoratico nel giro di appena 48 ore si trova ad affrontare l’altra vice capolista del campionato e lo fa ancora una volta in una condizione di emergenza assoluta che da tempo si protrae. Sarebbe stata una partita complicata anche se affrontata al completo ed al massimo della forma, diventa una montagna da scalare in considerazione della settimana passata dalle ragazze di Bertini alle prese con un vero e proprio boom di attacchi influenzali. Difficile ipotizzare una rosa a disposizione del coach che solo all’ultimo momento scioglierà la riserva circa le giocatrici da portare nella trasferta più lunga della stagione. Probabilmente, come già accaduto a Donoratico, Bertini dovrà attingere di nuovo al serbatoio dell’under 16 per completare la squadra e garantirsi la giusta copertura dei ruoli. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:45.