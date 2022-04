Ancora due trasferte per le formazioni della Pallavolo Casciavola

Entrambe in trasferta, per il terzo turno consecutivo, le formazioni della Pallavolo Casciavola impegnate nei campionati regionali.

SERIE C. Sarà il big match della 14° giornata quello che vedrà impegnata la PediaTuss Casciavola sul campo della capolista Dream Volley Pisa. Dopo due sconfitte arrivate al quinto set le ragazze rossoblu proveranno il colpaccio contro una squadra che sta viaggiando con il vento in poppa e sembra vivere in uno stato di grazia permanente. Sarà quindi una partita difficile nella quale la PediaTuss dovrà cercare di dare fondo a tutte le energie, certamente servirà qualcosa in più rispetto a quanto visto nelle ultime due uscite. Ad aiutare le ragazze di Barboni in questa impresa ci sono da registrare due importanti recuperi: quelli di Asia Montagnani e Flavia Guttadauro che tornano così a disposizione dando fiato al reparto schiacciatrici, in sofferenza numerica soprattutto nell’ultima partita.

Si giocherà alle 21 di sabato 9 aprile e queste sono le giocatrici a disposizione del coach. Palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. Ancora una trasferta, la terza consecutiva di questo campionato anomalo, per la Renault Clas che si mette in viaggio verso il difficile impegno contro il Sei Rose Rosignano. Non sarà una partita facile per le ragazze di Bertini dopo una settimana intensa culminata con i cinque set di vera e propria battaglia sportiva giocati nella finale territoriale under 18, una partita che al di la del risultato che non ha sorriso alle rossoblu, deve dare ulteriore consapevolezza alle ragazze di Bertini che hanno dimostrato una volta di più, di poter giocare alla pari contro chiunque, anche con squadre come quella di mercoledì, con una

intelaiatura che disputa il campionato di serie C.

A Rosignano ci sarà da registrare l’assenza in cabina di regia di Paoletti, così Sabrina Bertini potrà contare sulle palleggiatrici Cini, e Viegi; centrali Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi, Rutinelli e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. Si gioca sabato 9 aprile alle 21, la partita potrà essere seguita live sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:45.