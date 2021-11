La PediaTuss Casciavola pronta a recuperare il derby con il Dream Volley

Turno infrasettimanale per la PediaTuss Casciavola che recupera la partita di campionato contro il Dream Volley Pisa e non disputata per un grave lutto che ha colpito la formazione gialloblu. Si torna in campo mercoledì 10 novembre dopo la bella e convincente vittoria di Peccioli, arrivata con una formazione rimaneggiata vista l’emergenza nel reparto dei centrali dovuta all’assenza di Meucci e Lichota. Una emergenza che continuerà ancora in questa settimana e così coach Luca Barboni dovrà ancora una volta rivoluzionare il proprio sestetto rispetto a quello visto nelle prime due uscite stagionali.

Una vittoria da tre punti permetterebbe alle rossoblu di agganciare il vertice della classifica me l’impegno è di quelli probanti, visto che anche la formazione pisana al momento è ancora imbattuta anche se con solo due partite giocate avendo già effettuato il turno di riposo derivante dal campionato con numero di squadre dispari. Questa la rosa a disposizione di Luca Barboni: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, centrale Gori; schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Montagnani, Bella e Guttadauro; liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:30.