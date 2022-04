La Pallavolo Casciavola riparte con la vittoria nel derby in Serie C

SERIE C. Dopo due sconfitte consecutive al tie break questa volta il quinto set regala la soddisfazione di espugnare il campo della capolista Dream Volley. Gran colpo quello della PediaTuss sul campo delle pisane, perché permette alle rossoblu di restare in corsa per il secondo posto e contemporaneamente di aver blindato la terza piazza che nessuno adesso potrà più togliere alle casciavoline. La sfida al Dream Volley non era iniziata nel modo migliore perché poco prima del fischio di avvio coach Barboni ha dovuto rinunciare al centrale Gori, sostituito dalla giovane Pugliesi, classe 2006 che ha giocato senza timori reverenziali e portando un contributo importante alla causa rossoblu. I primi due set sono molto equilibrati e si risolvono in volata a favore della PediaTuss brava, nel secondo, a recuperare in extremis un break di svantaggio. Inevitabile che poi ci fosse il ritorno delle padrone di casa che nel terzo parziale capitalizzano una partenza sprint e nel quarto un calo fisiologico della PediaTuss che però ritrova concentrazione e forze nel tie break. L’inizio dimostra che dopo due sconfitte in volata in gruppo rossoblù stavolta non ci sta ad essere beffato e così parte forte portandosi subito sul 6-1. Questi cinque punti saranno difesi con le unghie e con i denti e alla fine sono arrivati due punti preziosi per la classifica.

SERIE D. Non riesce l’impresa di raccogliere punti sul campo del Rosignano alla Renault Clas che lotta con grande impegno per due set salvo poi cedere di schianto nel terzo parziale. La formazione rossoblu probabilmente ha pagato, sia fisicamente che mentalmente, l’immane sforzo di mercoledì scorso nella finale under 18, fatto sta che l’inizio era anche stato positivo, con le casciavoline a condurre sia nel primo che nel secondo set. Poi da metà parziale in poi, in crollo, soprattutto nella seconda frazione quando si è passata da 14-7 per la squadra di Bertini a 19-18 per le padrone di casa che nel finale in volata annullano una palla set e poi si portano sul 2-0. Il terzo parziale non ha storia. La Renault Clas esce dal campo e si lascia sopraffare dagli eventi.