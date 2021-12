La Pediatuss Casciavola centra una vittoria pesante contro Grosseto

Vince la PediaTuss in serie C allunga sulle inseguitrici in zona playoff, mentre cade la Renault Clas che nulla può contro il Donoratico.

SERIE C. La PediaTuss si aggiudica lo scontro playoff, superando la Luca Consani Grosseto 3-0 e consolida così la sua quarta posizione in classifica guadagnando terreno proprio sulle maremmane. Luca Barboni schiera Masotti in regia, Vaccaro opposto che ritrova così la sua posizione naturale, Gori e Lichota, quest'ultima torna in sestetto dopo la lunga assenza, Gaibotti e Messina schiacciatrici e Di Matteo libero. L'avvio di partita è piuttosto equilibrato, entrambe le squadra sbagliano qualcosa di troppo dalla linea dei nove metri, ma alla fine il primo break e della PediaTuss che si porta prima sul 13-11, poi sul 15-12 grazie ad una bella difesa a muro di Gori. Il punto del più quattro lo mette invece a terra Gaibotti con un bel diagonale: 20-16, un vantaggio difeso con le unghie e con i denti fino al 24-20 che arriva da un errore in battuta delle maremmane. Delle quattro palle set, basta la prima perché capitan Vaccaro piazza l'ace che chiude il parziale.

Nessun cambio in casa rossoblu nel secondo set nel quale lo spunto iniziale migliore è delle ospiti che si portano 2-5, prima di venir raggiunte sul 5-5 da un ace e da una astuta giocata al centro di Gori. La frazione corre via all'insegna dell'equilibrio ed il primo tentativo di fuga casciavolino, 12-10 con un bel muro di Lichota, viene stoppato da un immediato contro-break. Sono un pallonetto di Messina e un gran punto di Masotti a rete a dare il la all'allungo decisivo. Arrivano così, grazie ad un attacco al centro di Lichota tre palle set, sfruttate al primo tentativo.

Il terzo set è quello meno equilibrato, le ospiti hanno esaurito le energie nervose residue e la PediaTuss scappa subito sul 6-1, salvo subire subito la rimonta più per qualche errore gratuito che per merito delle avversarie. Dal 6-6 è poi un crescendo rossoblù: 9-6 con un attacco di Gori, 12-7 con Messina dalla seconda linea fino ad arrivare al 16-10 quando Barboni opera l'unico cambio del match mandando in campo Liuzzo al posto di Masotti. Cambia la regia, ma non cambia l'inerzia della partita con un parziale di 7-0, sul quale mette il sigillo un muro proprio di Liuzzo e che porta la PediaTuss in dirittura di arrivo. Sul

24-11 i match point sono addirittura 13, a chiudere i conti ci pensa un gran muro di Lichota. Sabato 18 dicembre le rossoblu saranno di scena sul campo del fanalino di coda Pantera Lucca, gara che chiude il girone di andata e ultima partita prima della sosta natalizia.

PediaTuss Casciavola - Luca Consani Grosseto 3-0 (25-20; 25-21; 25-12)

PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Liuzzo, Lichota, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Vaccaro. All. Luca Barboni; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi

GROSSETO: Cervetti, Cherubini, Chiella, Fabbri, Fidanzi, Groccia, Lorenzini, Paradisi, Pastorelli, Poggetti, Raulli, Rossi, Tocci. All. Rossi

ARBITRO: Rebecca Vannini

SERIE D. Niente da fare per la Renault Clas che fra le mura amiche soccombe 0-3 al cospetto di un Donoratico ben più forte di quanto non dicesse fino ad oggi la sua classifica. La formazione rossoblù non riesce mai ad impensierire le avversarie capaci di allungare fin da subito in tutti e tre i set disputati. Solo nel secondo c’è stato un po' più di equilibrio, ma nella fase centrale il Donoratico ha accelerato piazzando il break che non ha lasciato scampo alle casciavoline. Una sconfitta da archiviare velocemente per concentrarsi sulla prossima sfida di campionato: la difficile trasferta in casa della capolista Riotorto, che in tutto il campionato ha ceduto solo un punto.