Altra vittoria per la Pediatuss Casciavola in Serie C

Anche in questa stagione quello di Grosseto si conferma un campo ostico per la PediaTuss che però riesce a portare a casa una vittoria da due punti che consolida il piazzamento in zona playoff. E' stato un tie break al cardiopalma a decidere l’incontro, un set finale nel quale nessuno è mai andato oltre il semplice break di vantaggio, subito recuperato dagli avversari. Brava la Pediatuss a piazzare quello decisivo nel finale, quando sotto 13-12, ha infilato il 3-0 risolutivo e liberatorio.

Al tie break si è arrivati dopo che le casciavoline sono state brave a recuperare per ben due volte lo svantaggio. Barboni schiera Liuzzo in palleggio, Messina e Bella schiacciatrici, Gori e Lichota centrali, Vaccaro opposto e Di Matteo libero. Le rossoblú scattano bene e si portano sul 14-7, ma qui qualcosa si inceppa e con un parziale 9-2 le maremmane tornano in partita. Il primo cambio vede entrare Gaibotti per Messina, si procede punto a punto, ma ad avere la meglio sono le padrone di casa. Nel secondo set resta in campo la formazione che ha concluso il parziale precedente, la PediaTuss reagisce da grande squadra e si porta subito sul 15-4, Grosseto accenna una reazione subito sopita, entra Masotti per Liuzzo e le rossoblú riprendono a correre e vincendo il set a 12, riequilibrano il match.

Il terzo set vede in campo la formazione uscita vincitrice da quello precedente. Prova a scappare la PediaTuss ma non ci riesce perché dall’8-3, si ritrova 10-8, cambio in regia, ma si procede ancora punto a punto. Nel finale dentro anche Guttadauro per Gaibotti, ma ancora una volta è Grosseto a spuntarla in volata. Nel quarto set si riparte con Liuzzo, Vaccaro, Gaibotti, Bella, Gori e Lichota, le rossoblu sono determinate ad allungare la gara e con un allungo nel finale ci rie sono senza patemi. Si arriva così al giá raccontato tie break e ai due punti conquistati con grande tenacia.