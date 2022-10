La PediaTuss Casciavola trionfa nel Torneo nazionale Pediatrica

Il Trofeo Pediatrica che si è svolto nel fine settimana dell’1 e 2 ottobre si è colorato di rossoblu. La PediaTuss Casciavola al termine dei due giorni fatti di ben quattro partite alza la coppa superando in finale l’Ozzano Volley, formazione della provincia di Bologna. Alla finale la squadra di Sabrina Bertini era arrivata al termine di un percorso netto fatto di tre vittorie per 2-0 contro i Lupi Santa Croce, il forte Anderlini Modena e la Saverio Macheda Reggio Calabria. Con il primo posto nel girone la PediaTuss si è guadagnata il diritto a giocare la finalissima per la vittoria del Trofeo e nel pomeriggio di domenica, in un Pala Dream esaurito in ogni ordine di posto è andata in scena una splendida partita che ha onorato al meglio il Trofeo. Di fronte due squadre che hanno disputato una grande pallavolo, le casciavoline partono fortissimo, giocano un primo set senza sbagliare niente e annichiliscono le avversarie lasciandole a 13.



Nel secondo parziale le emiliane salgono in cattedra, l’Ozzano aggiusta la ricezione, ma soprattutto cresce tantissimo in difesa. La partita diventa un punto a punto nel quale la formazione di Bologna riesce a tenere sempre il naso avanti fino a guadagnarsi quattro palle set. Sul 24-20 l’orgoglio PediaTuss esce allo scoperto, e con un parziale di 5 punti consecutivi ribalta la partita, senza però riuscire a chiudere i giochi. E così Ozzano si guadagna il tie break ai vantaggi. Il set decisivo parte sul filo dell’equilibrio, ma questa volta le rossoblù mantengono la il comando delle operazioni, nella seconda parte del set allungano e si concedono 4 match point che concretizzano al secondo tentativo utile. Finisce nel tripudio delle ragazze rossoblu che dedicano la vittoria a Maurizio Bellandi assente in questi giorni e che speriamo di rivedere presto in palestra.



Al momento delle premiazioni, ancora festa casciavolina con Aurora Centi e Margherita Caponi che vincono due premi specifici e Sara Barsacchi che invece viene nominato miglior giocatore del torneo. La rosa della: Viegi, Di Coscio, Bolognini, Isolani, Chiarugi, Alie Pugliesi, Caponi, Rutinelli, Barsacchi, Nanni, Corsini, Bandecchi, Lancioni. All. Sabrina Bertini.