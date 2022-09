Volley B maschile, ecco il programma delle amichevoli dell'Era Volleyball Project

L'Era Volleyball Project, che sta svolgendo la preparazione al prossimo campionato di serie B, potrà molto presto sperimentare sul campo i sincronismi che i giocatori stanno cercando di acquisire in queste prime settimane di lavoro.

Non ci sarà soltanto il Memorial Fabrizio Nassi del prossimo 17 settembre (un triangolare che vedrà affrontarsi, oltre ai padroni di casa di Pontedera, anche la Invicta Grosseto ed il Viadana Volley); i ragazzi allenati da Alessandro Lazzeroni giocheranno mercoledì 21, sempre tra le mura amiche, contro la Tomei Livorno, mentre la prima trasferta è programmata per sabato 24 in quel di Val Di Magra. Entrambi questi allenamenti congiunti avranno il loro "retour match" rispettivamente il 29 ed il 27 settembre, con orari in questo caso da definire.

Di seguito, il calendario completo dei test match in programma:

- Mercoledì 21 settembre, a Pontedera, inizio gara ore 21.15: EVP vs MV TOMEI

- Sabato 24 settembre, a Valdimagra, inizio gara 18.30: ZEPHYR vs EVP

- Giovedì 29 settembre, a Livorno, orario da definire: MV TOMEI vs EVP

- Martedì 27 settembre, presso impianti Dream Volley, orario da definire: EVP vs ZEPHYR