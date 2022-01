Serie B, una Pontedera rabberciata cede a San Giustino in quattro set

Non è iniziato sotto i migliori auspici il 2022 per il Gruppo Lupi Pontedera, che può però uscire a testa alta da una trasferta ostica come quella di San Giustino. Senza due centrali su tre titolari (mister Pantalei è stato costretto dalle contingenze a schierare Frosini in questo ruolo, rimasto dunque in parte scoperto) la formazione ospite ha reso vita dura a colei che, per effetto dei tre punti conquistati, è divenuta la capolista del girone F, uscendo così a testa più che alta. Quella di sabato scorso è stata l'ultima partita prima della sospensione: il campionato per via dell'emergenza sanitaria in corso è stato fermato per le prossime due giornate.

IL MATCH - Il primo set vede la squadra di casa condurre costantemente le danze, chiudendo sul 25-23 malgrado un tentativo di rimonta di Lumini (22 punti realizzati che non sono bastati ad evitare la sconfitta) e compagni che purtroppo non è stato portato a termine.

Si riprende con l'Era Volleyball Project che vuole la riscossa e la ottiene esprimendo a tratti un ottimo gioco. San Giustino è tenuta dunque a debita distanza e si chiude sul 20-25.

Galvanizzati i biancoazzurri, con il forte desiderio di continuare a rendere la vita difficile all'avversario, rimangono a contatto fino al 19-17, quando una discutibile decisione arbitrale, dalla quale scaturisce un cartellino rosso, cambia l'inerzia del terzo set. La Ermgroup sfrutta il momento e vince 25-22.

Quarto set e umbri che partono a razzo (8-2); la determinazione di Pontedera consente a quest'ultima di rimettere in equilibrio il confronto (11-11). La lotta procede ad armi pari, ma San Giustino riuscirà a piazzare il break decisivo e a chiudere sul 25-20.

SCORE FINALE

Cerquetti 13, Montini 2, Frosini 4, Pantani n.e., Maggiorelli, Lumini 22, Hendriks 16, Benedettelli n.e., Anselmi, Lazzeroni 5, Grassini (L)