L'Era Volleyball Project fatica, ma riesce a piegare l'orgoglio della TMM Futuraenergie

Squadra in casa Iacact Perugia

L'Era Volleyball Project corre qualche rischio di troppo sul campo dell'ultima classifica, ma riesce ad avere la meglio e ad issarsi a distanza di sicurezza (13 ora sono i punti di vantaggio su Orte terzultima). Per poco non ci è scappato che la TMM Futuraenergie Perugia facesse la figura dei primi: la squadra di Pantalei ha vinto, ma soltanto al quinto set avendo dovuto fronteggiare un avversario assai determinato a dare continuità al successo precedente.

LA PARTITA - La formazione di Pantalei fatica ad entrare in gara e subisce l'aggressività di Perugia, che si aggiudica il primo set per 25-21.

Anche l'inizio del secondo non lascia presagire nulla di buono, ma ad un inizio disastroso si contrappone una risposta adeguata che tuttavia non basta a riequilibrare le sorti del confronto. Perugia sogna lo sgambetto con il 30-28 che li porta sul due a zero.

I Lupi, spalle al muro, si riprendono bene e vincono i successivi due set (21-25 e 17-25), così come il tie break (10-15). La rimonta è dunque servita.