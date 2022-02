Serie B, l'Era Volleyball Project riparte al meglio: 3-0 ad Orte

Non poteva rivelarsi più dolce il rientro in campo per il Gruppo Lupi Pontedera, che nonostante varie defezioni è riuscita a battere con il massimo scarto (25-17, 25-21 e 25-19) il Volley Orte risalendo così al quinto posto in classifica.

E' stata una prestazione bella e convincente quella dei biancoazzurri, che ha saputo mantenere costantemente il controllo delle operazioni esibendo a tratti un gioco di ottima qualità, e i tre punti conquistati non possono che essere un ottimo viatico per i successivi impegni.

Prossimo impegno sabato 9 alle ore 17 sul difficile taraflex di Civita Castellana.

GRUPPO LUPI PONTEDERA

Cerquetti n.e., Lusori 6, Montini 6, Pitto n.e., Pantani 12, Maggiorelli (L), Lumini 15, Hendriks 11, Benedettelli n.e., Anselmi, Grassini (L) n.e.