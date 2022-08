Volley B maschile, l'Era Volleyball Project ha riacceso i motori

Le vacanze per l'Era Volleyball Project sono un lontano ricordo. Nella giornata di ieri, 29 agosto, è scattato il raduno e la ripresa della preparazione per i pontederesi, attesi ad un campionato di buon livello, di certo superiore a quello dello scorso anno. A attendere i giocatori ovviamente lo staff tecnico, oltre che la dirigenza che ha voluto rivolgere a tutto il gruppo squadra il saluto iniziale.

Il primo giorno di scuola in casa biancoazzurra è stato, oltre che il classico allenamento, un momento di ritrovo per i veterani del gruppo oltre che l'opportunità per i nuovi di una prima presa di contatto con la loro nuova realtà.

Prossimo passo è la presentazione dello staff tecnico e dei numeri di maglia che verranno assegnati ai giocatori. Appuntamento fissato nei prossimi giorni.

Queste le parole cariche di ottimismo rilasciate al profilo Facebook della società di Federico Benvenuti, collaboratore del settore tecnico e mente di questo progetto: "Un gruppo eterogeneo quest'anno che mischia uomini d'esperienza a giovani con ottimi margini di crescita".