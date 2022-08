Volley B maschile, l'Era Volleyball Project ritrova Matteo Sabatini

Gradito ritorno in casa Era Volleyball Project. La società di Pontedera, proprio quando il mercato si avvia al gong finale, riesce a riportare in rosa niente meno che Matteo Sabatini. L'opposto, convinto evidentemente da coach Alessandro Lazzeroni, ha deciso di reindossare le ginocchiere e tornare così alla pallavolo giocata, cercando così di infondere quell'esperienza e quel carisma necessario in un campionato complicato ed insidioso come si presenta quello della serie B (i biancoazzurri, va ricordato, sono stati inseriti nel girone F).

Ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook lo stesso club, che non ha nascosto la propria soddisfazione per un colpo che soltanto pochi giorni fa sembrava impossibile, o quantomeno poco realistico.

Matteo, che compirà 39 anni tra quattro giorni esatti, ritroverà molti dei suoi compagni protagonisti di tante battaglie in serie B e questo non fa che confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare a tutti i costi un ruolo da protagonista nel campionato che prenderà avvio nei primi del mese di ottobre.