Era Volleyball Project, scelto Lazzeroni per la panchina

La scelta per la panchina è stata fatta. L'Era Volleyball Project si affida ad Alessandro Lazzeroni, che sarà dunque il nuovo allenatore della squadra biancoazzurra.

Pontederese doc, per Lazzeroni, che si occuperà anche del settore giovanile oltre che della prima squadra, si tratta di un ritorno alle origini: è lui, insieme ai vari Nassi ed Innocenti (formando anche il mito dei "Giapponesi di Pontedera"), a portare la Zoli fino alla massima serie, guadagnandosi le attenzioni della stampa nazionale.

Si riaffaccia dunque nella cittadina pisana un uomo dalla grande esperienza, famoso per aver fatto parte della nazionale che conquistò la medaglia d'argento ai campionati del mondo maschile del 1978, disputati in Italia e vinti dall'allora Unione Sovietica proprio ai danni degli azzurri.

Queste le parole del diretto interessato: "Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra con i ragazzi, conosco già tutto il gruppo avendolo allenato nel mese di dicembre scorso per l’indisponibilità di Fabio Pantalei e questo sarà una base importante da cui partire. Nei prossimi giorni inizieranno i contatti diretti con gli atleti e con i dirigenti si inizieranno a gettare le basi per costruire la squadra per la prossima stagione".