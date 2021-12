L'Era Volleyball Project torna a vincere: 3-1 nel derby con Castelfranco Di Sotto

Le ultime due sconfitte non erano state ben digerite dall'ambiente biancoazzurro, ma l'Era Volleyball Projetc ha sfruttato l'occasione di riprendere quota vincendo per 3-1 il derby contro Arno Volley, la formazione di Castelfranco Di Sotto. E lo ha fatto senza poter contare sulla presenza di mister Pantalei, bloccato a casa perchè in isolamento fiduciario e sostituito da Alessandro Lazzeroni. Per i biancoazzurri banco di prova nel prossimo turno: alle liste c'è la trasferta di Prato.

LA PARTITA - Sestetto base per Lazzeroni, mentre gli ospiti scelgono Aliberti in luogo di Falaschi per affiancare Nicotra di banda.

I Lupi approcciano bene (5-2), ma Arno sfrutta un paio di errori e si rimette subito in carreggiata. Pitto alza il muro in due occasioni su Da Prato e regala ai biancoazzurri il primo vero break della partita. A completare l'opera per quanto riguarda questo primo set è Lumini, che con una diagonale stretta fa 25-20.

Il coach ospite getta nella miscia Falaschi al posto di Aliberti e gli effetti sembrano essere benefici (7-8), ma Hendriks e Lumini (saranno 21 i punti totali da lui realizzati) iniziano a carburare e a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Il divario aumenta (16-11 e 21-13) e il 2-0 arriverà con un attacco da zona centrale di Lusori (25-17).

La strada sembra tracciata, ma Castelfranco risponde con Carrai al posto di Da Prato e nuovamente Alberti per Falaschi e riesce a rimanere a contatto (16-14). Nicotra va al servizio e rovescia il parziale (16-17) e la partita ora verrà condizionata da una discutibile decisione arbitrale: Lumini ottiene il cambio palla, ma il direttore di gara non rileva il tocco a muro e regala il +3 agli avversari. Lo stesso Nicotra è ancora protagonista della serie finale che porta Arno sul 18-25.

Galvanizzati, gli ospiti credono nella possibilità di prolungare la gara (2-5), ma Lazzeroni manda in campo Frosini per Hendriks e il Gruppo Lupi potrebbe riportarsi avanti. Sul 16-13 altro cambio decisivo: Cerquetti per Pantani al servizio. Sarà proprio lo schiacciatore ravennate a confezionare il break decisivo con un ace e uno slash: Pontedera conclude sul 25-17 e si aggiudica in maniera netta e convincente questo derby molto atteso.

GRUPPO LUPI PONTEDERA

Cerquetti 1, Lusori 5, Montini n.e., Pitto 13, Frosini 4, Pantani 5, Maggiorelli (L) n.e., Lumini 21, Hendriks 12, Benedettelli, Anselmi n.e., Lazzeroni 4, Grassini (L)