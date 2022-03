Serie B, ritorno alla vittoria per l'Era Volleyball Project: 3-1 a Santa Croce sull'Arno

Squadra in casa

Le ambizioni di classifica non sono più eccelse da qualche settimana a questa parte, ma l'Era Volleyball Project dimostra di non voler mollare e di onorare il suo campionato fino all'ultima giornata. La formazione di coach Pantalei, pur denunciando le importanti assenze di Lumini, Grassini, Frosini e Pitto, ha subito ottenuto la propria rivincita andando ad espugnare il campo dei Lupi Santa Croce per tre set ad uno.

Il fondamentale rivelatosi determinante per le sorti di questo risultato è stato il muro, che in ben 13 occasioni è riuscito a far male all'avversario.

LA PARTITA - Primo set senza particolari sbavature per i biancoazzurri, che hanno avuto la meglio con un 19-25 piuttosto agevole.

Reazione nel secondo dei padroni di casa, che si dimostrano più concreti e, approfittando di qualche errore di troppo dei pontederesi, pareggiano i conti (25-17)

I Lupi ospiti però ritrovano convinzione e sicurezza ed incamerano i tre punti aggiudicandosi gli ultimi due set 17-25 e 22-25.

PROSSIMO TURNO - Impegno severo per il Gruppo Lupi, che sabato prossimo alle 18 ospiterà la lanciatissima capolista Ermgroup San Giustino.

GRUPPO LUPI PONTEDERA

Cerquetti 11, Lusori 8, Montini 7, Pitto n.e., Frosini n.e., Pantani 15, Hendriks 18, Maggiorelli (L), Benedettelli n.e., Anselmi n.e., Lazzeroni 3.