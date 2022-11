Volley B maschile, l'Era Volleyball Project fa quattro su quattro: anche gli Italchimici costretti ad arrendersi

L'Era Volleyball Project continua a mettere dei tasselli in una stagione fino a questo momento davvero strepitosa. I biancoazzurri di Lazzeroni nello scorso fine settimana hanno fatto botttino pieno per la quarta partita su quattro fino ad ora disputate convidendo il primato del girone F con i Lupi Santa Croce, altra compagine che sta dimostrando di essere una vera e propria corazzata in questo girone F.

Vittima di turno questa volta è stata la formazione umbra degli Italchimici di Foligno, che malgrado alcune assenze importanti hanno lottato per tutto l'arco della partita, uscendo però sconfitti per 3-0 e rimanendo ancora a secco di vittorie. Decisivo l'apporto di Frosini, MVP con 21 punti all'attivo.

Momento magico dunque per i pontederesi, chiamati a riconfermarsi nel prossimo impegno casalingo contro i modenesi della Moma Anderlini. Appuntamento a sabato prossimo per cercare di rafforzare questa posizione, magari cercando di eliminare qualche calo di concentrazione di troppo evidenziato durante il match e che fortunatamente non ha inciso sul risultato finale.

LA PARTITA - Che gli uomini di Paolo Restani non volessero fungere da agnelli sacrificali lo si capisce già nel primo set, quando lotta punto a punto con l'avversario fino al 17 pari, salvo poi cedere all'esperienza e alla forza di Pontedera che con alcuni break che le consentono di ottenere il prezioso vantaggio.

La seconda frazione sembrerebbe procedere a senso unico (16-23) ma gli Italchimici, con uno scatto d'orgoglio e complice un vistoso calo dei biancoazzurri, riescono a riportarsi in partita (21-23). A questo punto c'è da serrare le fila e gli ospiti lo fanno bene: la ricezione funziona così come la fase di contrattacco e si vola sul 2-0.

L'episodio sembrerebbe mettere la pietra tombale sulla partita ma ancora una volta non sarà così. Pontedera, in vantaggio considerevole (8-15), subisce ancora il ritorno dei folignati che tornano praticamente a contatto (21-22). I biancoazzurri ancora una volta si ritrovano e trovano il guizzo conclusivo per portare a casa set e incontro.

IL TABELLINO

ITALCHINICI INTERNSISTEMI FOLIGNO - GRUPPO LUPI PONTEDERA (0-3) = (22-25, 22-25, 23-25)

FOLIGNO: Musco 18, Toselli 14, Carbone 10, Bucciarelli 6, Bregliozzi 2, Cesaroni, Sposato (L1), Bartolini, Canenti, Guerrini, Schippa (L2). All. Paolo Restani.

PONTEDERA: Frosini 21, Pitto 10, Lusori 8, Lumini 7, Cerquetti 3, Lazzeroni 1, Grassini (L1), Ceradini. N.E. – Falaschi, Maggiorelli, Pergolesi (L2), Pozza, Sabatini. All. Alessandro Lazzeroni