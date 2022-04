Serie B, un'Era Volleyball Project incerottata cede in quattro set contro la Rossi Ascensori Foligno

Contro un'Intervolley Foligno in salute ed assai determinata a risalire la classifica il Gruppo Lupi Pontedera non riesce a ripere la positiva prova contro un'altra squadra umbra, la TMM Futura Energie.

Gli uomini di coach Pantalei, falcidiati dalle assenze, sono stati sconfitti 3-1 davanti al pubblico di casa, risultato che non rende loro giustizia in quanto i parziali si sono rivelati equilibrati con una squadra che ha lottato su tutti i palloni ed espresso anche un buon gioco, cose che tuttavia non si sono rivelate suffficienti per uscire da questa sfida con dei punti. La classifica, malgrado questo, rimane tranquillizzante, con la certezza della permanenza in B che appare molto vicina.

La nota positiva riguarda alcuni elementi del settore giovanile (nella foto) che hanno assistito alla partita cercando di trasmettere tutto il loro calore ai giocatori, alle prese con un compito difficile a causa come detto dell'organico ridotto a disposizione.