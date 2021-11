Serie B, l'Era Volleyball Project perde anche a Spoleto e cede la testa della classifica

Per l'Era Volleyball Project il momento inizia a farsi delicato. La formazione di Pantalei è uscita sconfitta, dopo il match interno con Prato, anche da quello di Spoleto contro la Sir Safety Monini Perugia. Identico il punteggio, quello di 3-0 (25-22, 25-21 e 25-20). E' una sconfitta pesante quella dei biancazzurri che costa loro la vetta, ora condivisa da tre squadre: Prato, San Giustino e appunto Perugia.

E' stata una partita più equilibrata di quanto possa far pensare il risultato finale dato che Pontedera ha raggiunto e superato i 20 punti in tutti i parziali disputati, ma quel che è mancato è stato il cinismo nei momenti chiave degli stessi. Non è mancato un pizzico di sfortuna, basti pensare alla scivolata di Pantani sul bagnato in una fase importante del primo set e a due punti realizzati in battuta dagli umbri con l'aiuto del nastro che potrebbero aver modificato senza ombra di dubbio l'inerzia della partita.

L'imperativo ora è quello di ritrovare fiducia ed entusiamo in vista del derby contro la Imballplast Castelfranco che si disputerà sabato 4 dicembre al Palamatteoli di Pontedera (fischio di inizio alle ore 18).