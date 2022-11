Pallavolo Casciavola: gli impegni delle rossoblu nella sesta giornata dei tornei di Serie C e D

SERIE C. Per il campionato di serie C importante anticipo della sesta giornata al Pala Pediatrica venerdì 11 novembre, quando alle 21 a far visita alla PediaTuss arriva il forte Tre-Emme Versilia, squadra costruita con il chiaro intento di tentare la scalata alla promozione in B2. In casa rossoblu, dopo le quattro sconfitte consecutive, ci si aspetta una reazione importante da parte della squadra, una reazione che possa andare al di la del risultato finale, ma che mostri la voglia di giocare e uno spirito di squadra che nelle ultime settimane sembra essersi smarrito.

Coach Tagliagambe, al netto dell'infortunio di Barsacchi, avrà a disposizione l'intera rosa formata dalle palleggiatrici Liuzzo e Paoletti, dai centrali Lichota, Gori e Bolognini; dalle schiacciatrici Gaibotti, Messina, Sgherri e Pietrini; dall'opposto Vaccaro; e dai liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Dopo la bella prestazione offerta sul campo della capolista Robur Massa, la Katinka Travel torna a giocare fra le mura amiche e sabato 12 novembre alle 18 attende la visita del Volley Livorno, squadra fresca di retrocessione alla serie C e con l’ambizione di giocarsi fino all’ultimo la promozione per il ritorno nella massima categoria regionale. Un match quindi non facile che le rossoblu devono interpretare ripartendo dalla prestazione dei primi quattro set giocati a Massa, se lo spirito sarà quello e quella sarà anche la qualità del gioco espresso, nessun risultato potrà essere precluso per la squadra rossoblu.



Sabrina Bertini dovrà ancora una volta fare a meno di Caciagli infortunata che sarà sostituita da Marino, classe 2007 proveniente dall’under 16. Tutta a disposizione il resto della rosa formata dalle palleggiatrici Di Coscio, Viegi e Pancani; centrali Isolani, Pugliesi e Marino; schiacciatrici Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; opposti, Corsini e Bandecchi; liberi Centi e Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.