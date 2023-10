Al via la stagione 2023-2024: partenze e conferme per la Pallavolo Cascina femminile

Ripartita a pieno ritmo l'attività della Serie C femminile della Pallavolo Cascina, che si presenta al via con numerose conferme, molte novità, e tanta voglia di fare. Al timone ancora Emanuele Lazzerini, che ormai da un decennio difende i colori biancorossi e guiderà la prima squadra anche in questa nuova stagione che vedrà le cascinesi affrontare un campionato bello tosto e pieno di sfide.

Ma veniamo alla squadra. Salutano la palestra 'Galilei' Martina Bartali, Cristina Cei, Giulia Cerri, Camilla Simoncini e Gioela Leto. "A tutte loro va la gratitudine per gli entusiasmanti risultati dell'ultima stagione e un augurio per il futuro sportivo ed extrasportivo" afferma la società. Cospicuo anche il numero delle conferme che andranno a costituire lo zoccolo duro della nuova squadra. Eleonora Corti, capitano di lungo corso, sarà anche per quest'anno la trascinatrice del gruppo. Dopo una 'vita da centrale' Elo sì è ormai affermata da una paio di stagioni anche nel ruolo di schiacciatore/opposto, ed è pronta a guidare le giovani compagne.

Giulia Del Pecchia, palleggiatrice classe 2003, da sempre biancorossa, si appresta ad iniziare la seconda stagione 'piena' in Serie C ed è chiamata a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di squadra. Eleonora Passaglia, centrale al quarto anno di permanenza in quel di Cascina, si è ormai consolidata come un vero e proprio punto di riferimento per tutto l'ambiente, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

Francesca Corti, schiacciatrice classe 2003, 'pelle' biancorossa, è stata un punto cardine dell'ultima annata, alla quale cercherà di dare continuità con l'obiettivo di crescere ancora. Blessing Lemmi, opposto classe 2005, è cresciuta esponenzialmente nelle ultime stagioni e sarà per lei un'annata importante nella quale potrà maturare in termini di continuità e consapevolezza per affermarsi definitivamente in categoria. Ilaria Lenzi, centrale classe 2002, dopo la stagione d'esordio in Serie C, nella quale si è sempre fatta trovare pronta, si affaccia alla nuova annata con determinazione e voglia di crescere ancora e confermarsi. Francesca Fiaschi, alla terza stagione in maglia cascinese, dopo due bellissime annate terminate in crescendo, sarà ancora una volta chiamata a guidare e difendere la seconda linea biancorossa. A loro si aggiungeranno 5 nuovi arrivi e qualche 'faccia conosciuta'.