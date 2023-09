Festa di inizio stagione sportiva per la Grandi Turris Pisa che, lo scorso sabato 24 settembre, nella bella e suggestiva location della Sterpaia nel parco di San Rossore, ha dato appuntamento a famiglie e atleti per la presentazione delle squadre che prenderanno parte alla stagione 2023/2024. Un momento di aggregazione, un modo per conoscere le new entry e ritrovare vecchi amici che hanno scritto pagine importanti della lunga storia della Grandi Turris.

Dopo i saluti della dirigenza, del direttore sportivo Croatti e del rappresentante del comitato regionale Del Seppia, si è giunti alla parte più attesa della serata, rappresentata dalla presentazione delle squadre con atleti e atlete che sono stati chiamati da allenatori e capitani delle diverse squadre. Novità della stagione è l’ingresso del giovane gruppo Under 13 maschile allenato da Marco Croatti, che andrà a comporre, insieme alla formazione di Prima Divisione diretta da Antonio Volk, la sezione maschile della Grandi Turris.

In campo femminile saranno diverse le formazioni che prenderanno parte ai campionati territoriali. La formazione di Prima Divisone, dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione, è pronta a ripetersi e migliorarsi. L’ambizioso gruppo sarà allenato da Antonio Fioretti. Lo stesso allenatore seguirà anche il gruppo di Seconda Divisione, squadra che ha conquistato la promozione lo scorso anno. La panchina della Terza Divisione sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, a Silvia Rossi. Nelle categorie giovanili coach Croatti dirigerà il gruppo Under 16, mentre i gruppi Under 13 e Under 12 saranno allenati da Sonia Tosi. Ai nastri di partenza, anche quest’anno, il gruppo S3 con gli atleti e le atlete più giovani che si affacciano per le prime volte a questo sport. Il gruppo dei più piccoli sarà gestito da Marco Croatti e Silvia Rossi con l’aiuto di Sara Ghignola, Livia Bolettieri e Viola Pinna.