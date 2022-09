Su il sipario sulle squadre della Pallavolo Casciavola della stagione 2022-2023

Non poteva che iniziare dal Ristorante Pizzeria La Valle di Asciano la stagione 2022/2023 della Pallavolo Casciavola e del VolleyClub Cascinese. Le squadre sono già al lavoro da alcune settimane, ma la serata conviviale nella quale vengono presentate le formazioni rossoblu e biancoverdi, rappresenta idealmente il taglio del nastro che porta a pieno titolo nella nuova stagione. Dalla Serie C fino ai due under 16 per la Pallavolo Casciavola e dall’Under 14 all’under 12 per il VCC in 220 persone hanno applauditi giocatrici e tecnici. Fra questi anche le autorità cittadine: il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l’assessore allo sport Francesca Mori.

Una serata che ha visto protagonisti anche i nostri sponsor: il Gruppo Pediatrica, Pediatrica Specialist, Katinka Travel, Multirent Italia, Framacia Savorani, La Aurora Immobiliare, Matteo Chierchia Consulente Patrimoniale Private Banker Banca Fideuram, Twins Bar, Ristorante La Valle, Pizzeria La Fenicie, Pharmanutra-Cetilar, Bolognini idraulica, Cosmo Parruccjieri, Emme-Ti Impianti, Giusti Auto, McDonald’s Navacchio, Studio dentistico Bellemo-Calci, Studi Medici San Michele, Ediloka, Copylab, Piam impianti, Renato Lupetti, oltre ai due sponsor sociali Movimento Shalom e Avis, lo sponsor tecnico Decathlon e il media partner Punto Radio Cascina. Sul palco nella serata condotta da Agostino Isca e Massimo Corsini anche tutto lo stato maggiore delle due società a partire dai due presidenti Stefano Cecchini (Pallavolo Casciavola) e Luigi Pierotti (Volley Club Cascinese) che ha ricordato come il suo percorso nella pallavolo fatto di lunghi anni e tanti successi giunga al termine con le prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, fino ad arrivare a Michele Donati, direttore generale, ma in realtà factotum della società, a lui in particolare si deve la buona riuscita della serata. E' stata poi la volta delle vere protagoniste della stagione: le atlete che, dall'under 12 alla serie C, difenderanno i colori rossoblu e biancoverdi e siamo sicuri che lo faranno al meglio delle loro possibilità e con grande orgoglio, quello stesso mostrato salendo sul palco del Ristorante La Valle. Ecco di seguito tutte le squadre.



PediaTuss Serie C: Chiara Liuzzo, Sara Paoletti, Paulina Lichota, Eleonora Gori, Greta Bolognini, Giulia Luppichini, Andrea Gaibotti, Federica Messina, Viola Sgherri, Giulia Pietrini, Jessica Vaccaro, Sara Barsacchi, Marta Tellini, Sara Di Matteo. All. Alessandro Tagliagambe; II all.: Giuseppe Mataluna; dirigente accompagnatore: Maurizio Viegi; team manager: Agostino Isca; direttore sportivo: Riccardo Cusin.

Katinka Travel Serie D: Greta Viegi, Sara Di Coscio, Agata Caciagli, Laura Isolani, Alice Pugliesi, Margherita Caponi, Giorgia Rutinelli, Allegra Gherardi, Carlotta Nanni, Vittoria Alyson Corsini, Gaia Bandecchi, Aurora Centi, Amelie Lancioni. All. Sabrina Bertini; II all. Alessia Pietrini; dirigente accompagnatore: Maurizio Bellandi; direttore sportivo: Riccardo Cusin; team manager: Vanessa Piampiani.

Pediatrica Under 18: Greta Viegi, Sara Di Coscio, Greta Bolognini, Laura Isolani, Matilde Chiarugi, Alice Pugliesi, Margherita Caponi, Giorgia Rutinelli, Sara Barsacchi, Carlotta Nanni, Vittoria Alyson Corsini, Gaia Bandecchi, Amelie Lancioni. All. Sabrina Bertini; II all. Alessia Pietrini; dirigente accompagnatore: Maurizio Bellandi; direttore sportivo: Riccardo Cusin; team manager: Vanessa Piampiani.

Multirent I Divisione: Isira Parenti, Alice Riu, Frida Pancani, Matilde Galleschi, Sara Biasci, Giulia Luppichini, Martina Biasci, Giorgia Afrune, Soele Coltelli, Agnese Biasci, Ginevra Gherardi, Francesca Lenzi, Greta Corsini. All. Leonardo Simonetti; dirigente accompagnatore: Paolo Pancani; Team Manager: Vanessa Piampiani.

Under 16 blue: Andrea Adami, Greta Viegi, Emma Bacci, Eleonora Marino, Alice Gambini, Alessia Ferrucci, Alice Coloretti, Alice Frangioni, Matilde Farella, Giorgia Rutinelli, Adeline Grande, Melissa Pagano, Francesca Puccini, Asia Funel. All. Daniele Favilla; dirigente accompagnatore: Ciro Farella.

Under 16 red: Chiara Bacci, Camilla Di Salvo, Cloe Balestri, Elisabetta Bani, Alice Vaselli, Carlotta Del Cistia, Erika Del Punta, Azzurra Novi, Arianna Borghesi, Debora Pergjoni, Adele Benvenuti, Elisa Collu, Rebecca Ginevra Galdenzi, Emma Pierini, Dalila Cantini. All. Giuseppe Mataluna; dirigente accompagnatore: Fabio Del Punta.

Under 14: Alice Cantini, Alice Franchi, Arianna Barsotti, Aurora Pinori, Dalila Cantini, Daniela Mezzo, Dimitra Stasi, Aurora Ferrucci, Giorgia Pizzi, Margherita Liut. All. Giuseppe Mataluna; dirigenti accompagnatori: Daniele Liut e Tiziano Ferrucci.

Under 13 white: Adele Soldani, Anita Giaconi, Asia Bacci, Bianca Bulleri, Francesca Balestri, Gemma Beconcini, Giada Bertini, Emma Degli Albizi, Giorgia Monari, Martina Lechman, Matilde Fiaschi, Viola Biasini, Syria Pagni. All. Leonardo Simonetti.

Under 13 green: Anastasia Veneziani, Annamaria Di Ruscio, Caterina Borghesi, Elisa Tarrini, Emma Garofalo, Federica Marcacci, Gaia Barsali, Giamila Coppola, Ginevra Munini, Giulia Cai, Lisa Padricelli, Nelda Llukaci, Sara Scaramelli. All. Emanuela Mandaradoni.

Under 12: Syria Pagni, Emma Degli Albizi, Giada Bertini, Aurora Piccini, Benedetta Cei, Emma Mineo, Gemma Belcastro, Giorgia Lorenzetti, Giorgia Ugolini, Giulia Pucci, Martina Lochiatto, Martina Salerno, Martina Maddaloni, Elena Cai, Sofia Croci, Sara Pinori, Giada Cecchetti, Cassandra Carli, Annabella Carli, Francesca Cai. All. Leonardo Simonetti; Lorenzo Buccolini. Dirigente accompagnatore Sara Mazzoncini.