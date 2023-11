Week end di partite per la Pallavolo Casciavola

SERIE C. Dopo l’importante quanto rocambolesca vittoria di sabato scorso sul campo del Volley Peccioli, la PediaTuss Casciavola torna sul taraflex amico del Pala Pediatrica per affrontare il Porcari Volley, costruito per vincere il campionato e che in queste prime battute stagionali sta ampiamente rispettando il suo ruolo di favorita visto che è l’unica squadra ancora a punteggio pieno, ma soprattutto è l’unica squadra a non aver ancora ceduto un solo set alle avversarie.

In casa casciavolina si dovrà ripensare alla partita di Peccioli, tenendo il buono, ovvero la grande reazione ed il carattere mostrato e, dal punto di vista tecnico, la seconda parte di gara. Coach Tagliagambe ritrova il suo capitano, Eleonora Gori, ma deve ancora rinunciare a Jessica Vaccaro. Questa quindi la rosa a disposizione. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli: centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; opposti: Barsacchi, Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa sabato 18 novembre su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. Si tratta di una delle trasferte più lunghe della stagione quella che attende la Katinka Travel impegnata domenica 19 novembre alle 18 a Filattiera contro la Pallavolo Orsaro. Dopo due vittoria in casa consecutive la formazione rossoblu è attesa ad una sfida difficile, vuoi perché si gioca su un campo tradizionalmente difficile dove in pochi portano a casa dei punti, vuoi perché l’avversario di giornata è molto affamato di punti per risalire la classifica.

Di contro la squadra di Lazzerini proverà ad esprimersi come fatto sempre fino ad oggi fra le mura amiche, servirà grande concentrazione d una buona dose di maturità per riuscire a farlo anche lontano dal Pala Pediatrica e fino ad oggi la squadra c’è riuscita ma solo a tratti nelle gare esterne di Calci e di Grosseto. Nonostante Di Coscio in non perfette condizioni fisiche, per questo difficile impegno coach Lazzerini avrà a disposizione la rosa al completo così composta. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.