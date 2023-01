Un derby e una trasferta per la Pallavolo Casciavola nel week end

SERIE C. Dopo la bella prestazione di Cecina, culminata con un punto pesante per la classifica, la PediaTuss sabato 14 gennaio alle 18 torna fra le mura amiche del Pala Pediatrica dove arriva un lanciatissimo Dream Volley che dà anche il via ad un vero e proprio tour de force nel quale le rossoblu andranno ad affrontare tutte le prime della classe. Contro la formazione gialloblu le casciavoline dovranno sfoderare una prestazione eccellente, prendendo il buono di quanto mostrato a Cecina, senza quei passaggi a vuoto che sono costati due set e alla fine anche la vittoria.

Coach Tagliagambe dovrà rinunciare ancora a Barsacchi, in bocca al lupo alla schiacciatrice che nei prossimi giorni si opererà il ginocchio infortunato. Questa la rosa dalla quale il coach rossoblu potrà attingere: alzatrici: Liuzzo, Paoletti; le centrali: Lichota, Gori, Luppichini; le schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; gli opposti: Sgherri, Vaccaro; e i liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45

SERIE D. Per la Katinka Travel sabato 14 gennaio alle 18 arriva la trasferta più lunga della stagione, quella sul campo dell’Orsaro Filattiera, formazione dell’alta lunigiana. Le rossoblu sono chiamate ad una vera e propria impresa su un campo difficile sia per le qualità dell’avversario, sia perché 'molto caldo' dal punto di vista ambientale. L’infermeria in casa casciavolina è ancora piena con Gherardi, per lei stagione purtroppo conclusa, Viegi e Caciagli sempre ferme ai box e con Centi non ancora al meglio della condizione. Chi però scenderà in campo dovrà farlo al meglio delle possibilità perché la rosa è ampia e può giocarsela alla pari con tutte andando oltre le difficoltà e la cattiva sorte che ha colpito la squadra.

Coach Sabrina Bertini avrà a disposizione la seguente rosa di giocatrici: alzatrice: Di Coscio; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Caponi, Rutinelli, Lenzi, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.