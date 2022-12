Ultima gara del 2022 per le formazioni della Pallavolo Casciavola

Va in scena l’ultimo turno di campionato del 2022. La PediaTuss in trasferta a Peccioli, mentre la Katinka Travel affronterà il derby con gli Ospedalieri Pisa

SERIE C. Dopo l’importante e bella vittoria di sabato scorso contro il Nottolini Capannori, per la PediaTuss Casciavola è già tempo di un altro scontro diretto in chiave salvezza, questa volta sul difficile campo del Volley Peccioli (sabato 17 dicembre alle 18).

Una partita che chiude l’anno 2022 e che potrebbe farlo, nel caso dovesse arrivare la seconda vittoria consecutiva, ridando un po’ di respiro alla classifica e a tutto l’ambiente comunque rigenerato dai tre punti ottenuti nell’ultimo turno di campionato. Non sarà impresa facile, anche Peccioli sa di giocarsi molto in questa partita e nella loro 'tana' sono sempre state avversarie ostiche per chiunque, alle rossoblù servirà ripetere, anzi migliorare ulteriormente, la prestazione dell’ultimo turno di campionato. Coach Tagliagambe avrà a disposizione l’intera rosa, ad eccezione della lungodegente Barsacchi, così formata: alzatrici: Liuzzo, Paoletti; centrali: Lichota, Gori, Luppichini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; opposti: Sgherri, Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Secondo derby consecutivo per la Katinka Travel che nel campionato di serie D sabato 17 dicembre alle 18 affronta fra le mura amiche gli Ospedalieri Pisa, squadra che come le rossoblu sta in questo momento lottando per la salvezza, squadra ostica formata da un mix di giovani (alcune ex casciavoline) e di esperienza che spesso riesce a mettere in difficoltà le squadre avversarie che anche quando riescono ad avere la meglio devono sudare le proverbiali sette camicie.



La Katinka Travel viene dalla bella vittoria con il VCB Calci e se vogliamo guardare anche più lontano dalla buona prestazione di Viareggio, le ragazze di Sabrina Bertini dovranno giocare su quei livelli se vorranno ambire a portare a casa l’intera posta e chiudere così l’anno solare 2022 nel migliore dei modi. La coach rossoblu avrà a disposizione la rosa al completo fatta eccezione di Caciagli ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia, al suo posto ci sarà Marino, classe 2007. Palleggiatrici: Viegi, Di Coscio; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.