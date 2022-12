Doppia trasferta in Versilia per la Pallavolo Casciavola

Entrambe impegnate in Versilia le formazioni della Pallavolo Casciavola partecipanti ai campionati di serie C e D

SERIE C. Per la nona giornata del campionato di serie C sabato 3 dicembre alle 21 scende in campo la PediaTuss Casciavola e lo fa contro l’Oasi Viareggio, formazione che guarda all’alta classifica e che attualmente occupa l’ultimo posto utile nella corsa playoff. Se a tutto questo si aggiunge il fatto che si gioca su un campo da sempre avaro di soddisfazioni, si capisce bene il grado di difficoltà della partita.



In casa rossoblu si cerca ancora la svolta, ma soprattutto se deve andare a cercare punti preziosi per togliersi dai bassifondi della classifica. Per fare questo servirà grande concentrazione e attenzione. Il risultato è nelle corde delle rossoblu, a patto che ripetano la buona prova di tre settimane fa contro il Versilia. Queste le atlete a disposizione di coach Alessandro Tagliagambe. Pallaggiatrici Liuzzo, Paoletti; centrali: Lichota, Gori, Bolognini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; opposti: Sgherri, Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45

SERIE D. La Katinka Travel dopo la bella vittoria di sabato scorso nello scontro diretto contro il Tomei Livorno, si accinge a mettersi in viaggio per una trasferta fra le più difficili della stagione. La truppa di Sabrina Bertini sarà infatti impegnata, sabato 3 dicembre alle 18, sul campo dello Jenco Volley Viareggio, formazione sorprendentemente retrocessa dalla serie C nella passata stagione e che ha attrezzato una rosa di grande qualità ed esperienza per puntare ad un immediato ritorno nella massima serie regionale tanto che in classifica si trova al secondo posto ad una sola lunghezza dalla Pallavolo Follonica.



Tutto questo non deve però spaventare Gherardi e compagne che in più di una occasione hanno dimostrato di poter giocare alla pari contro chiunque. Dalla sua la squadra rossoblu ha l’entusiasmo e la sfrontatezza dei giovani e su questo deve impostare la sua partita, anche perché la qualità certo non manca. Sabrina Bertini avrà a disposizione la seguente rosa. palleggiatrici: Viegi, Di Coscio; centrali Isolani, Pugliesi, Caciagli, Marino; schiacciatrici: Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.