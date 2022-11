Gli impegni della Pallavolo Casciavola nei campionati di Serie C e Serie D

SERIE C. PediaTuss impegnata nella trasferta più lunga della stagione. Sabato 19 novembre alle 21 la formazione rossoblu affronterà il Giorgio Peri Grosseto ed andrà in cerca di conferme dopo la bella vittoria, corroborata da una buona prestazione, con il Versilia. Non sarà impresa semplice, vuoi perché la squadra maremmana, dopo un avvio di stagione difficile, va alla ricerca di punti preziosi per la salvezza, vuoi perché quello di Grosseto è da sempre un campo ostico che storicamente ha sempre regalato più delusioni che soddisfazioni.



La PediaTuss però se vorrà tornare nei quartieri alti della classifica non dovrà pensare a cabale e tradizioni, ma solo a mettere in campo la sua qualità che non è di poco conto. Coach Tagliagambe recupera Bolognini e così, ad eccezione di Barsacchi, avrà a disposizione l’intera rosa così composta: palleggiatrici Liuzzo e Paoletti; centrali: Lichota, Gori e Bolognini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina e Pietrini; opposti Sgherri e Vaccaro; liberi: Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D, Trasferta a Follonica per la Katinka Travel che sabato 19 novembre alle 18 andrà sul campo di una delle squadre più accreditate per il salto di categoria: la Pallavolo Follonica, retrocessa la scorsa stagione dalla serie C e ben determinata a tornarci immediatamente, tanto che occupa il secondo posto della classifica ed il casa risulta ancora imbattuta.

Numeri questi che devono incutere grande rispetto per l'avversario, ma che non devono spaventare la giovane formazione casciavolina che nelle ultime settimane ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutte le avversarie. Anche Follonica, così come era stata in precedenza Massa e anche il Volley Livorno, non sono i competitor diretti di Gherardi e compagne, ma questo non esclude che, giocando una partita di grande sostanza, non si possa portare a casa punti pesanti e preziosi.

Sabrina Bertini dovrà ancora fare a meno di Caciagli e quindi potrà contare sulla seguente rosa: palleggiatrici: Viegi, Di Coscio: centrali: Isolani, Pugliesi e Marino; schiacciatrici: Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni e Lenzi; opposti: Corsini e Bandecchi; liberi: Centi e Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.