La Pallavolo Casciavola si prepara all'8° di campionato in Serie C e Serie D

Doppio impegno interno per le squadre rossoblù che affrontano due importanti scontri diretti.

SERIE C. Dopo l'inopinato stop di sabato scorso a Grosseto, per le ragazze della PediaTuss l'occasione per il riscatto passa per il Pala Pediatrica dove sabato 26 novembre alle 18 arriva la Folgore San Miniato, formazione che in classifica appaia le rossoblu al penultimo posto della classifica. Una gara quindi di importanza fondamentale per uscire dalle secche della bassa classifica dove Gori e compagne si sono ritrovate, ma anche una partita da prendere con le dovute cautele perché si è visto che in questo campionato avversari facili non ci sono. Quello che servirà sarà sicuramente un atteggiamento diverso in campo, soprattutto nei momenti chiave della partita. Questa squadra a dimostrato, anche se per adesso solo a tratti, di poter tenere testa a tutti e la speranza è quella di rivedere sul taraflex lo spirito messo in campo contro il Volley Cecina e, soprattutto, contro il Tre Emme Versilia.

Coach Tagliagambe deve fare ancora i conti con l'infermeria: assente Barsacchi e con Gori reduce da un infortunio nell'ultima uscita a Grosseto potrà contare sulla seguente rosa: palleggiatrici: Liuzzo, Paoletti; centrali: Lichota, Gori, Bolognini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Pietrini; opposti: Sgherri, Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

SERIE D. Scontro diretto importante per la Katinka Travel Casciavola che nel campionato di serie D, sabato 26 novembre, alle 21 attende la visita della PediaFlù Tomei Livorno, squadra che in classifica si trova due punti dietro le rossoblù, ma con una partita giocata in meno. Una gara dal grande peso specifico, ma una partita da affrontare senza troppe pressioni, il campionato è molto lungo e le partite da dentro o fuori sono ancora ben lontane da arrivare. Gherardi e compagne dovranno replicare la buona prestazione offerta sul campo di Follonica, aggiungendo però un po' di quella “cattiveria” agonistica che alla fine fa la differenza, insomma occorre crederci dal primo all'ultimo punto: è questa la base del successo.

Sabrina Bertini ritrova Nanni, ma deve ancora rinunciare a Caciagli. Questa la rosa a disposizione della coach rossoblù: palleggiatrici: Viegi, Di Coscio; centrali Isolani, Pugliesi, Marino; schiacciatrici: Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.