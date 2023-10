Doppio confronto casalingo per la Pallavolo Casciavola in Serie C e Serie D

Doppio confronto interno per le squadre rossoblu impegnate nei campionati regionali. Un sabato a tutta pallavolo a Casciavola: il 28 ottobre alle 18 la serie D e alle 21 la serie C. Esordio al Pala Pediatrica per la PediaTuss Casciavola che ospita la matricola Pallavolo Follonica reduce da una sconfitta interna all’esordio. La squadra di Tagliagambe invece arriva a questa importante sfida forte dei te punti conquistati con grande autorevolezza sul campo di Donoratico ed è così attesa ad una prestazione che possa dare continuità di risultati, ma soprattutto consapevolezza dei propri mezzi.

L’avversario, anche se arriva dalla categoria inferiore, ha cambiato molto per centrare l’obiettivo della salvezza ed è quindi da prendere con le dovute cautele, anche perché nella prima giornata a tratti ha fatto vedere una buona pallavolo, soprattutto nel primo set. La PediaTuss arriva a questo impegno ancora priva di Vaccaro sempre alle prese con un problema alla spalla, tutte a disposizione le altre componenti della rosa così formata. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; Schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; opposti: Barsacchi, Sgherri, Marsili, Tellini, La Rocca. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

Quarta giornata del campionato di serie D e la Katinka Travel Casciavola torna fra le mura amiche del Pala Pediatrica per cercare di riscattare la sconfitta patita sette giorni fa sul campo di Grosseto. La squadra di Lazzerini affronta l'Oasi Viareggio, formazione neopromossa, ma già perfettamente calata nella mentalità di un campionato regionale, tanto da aver sempre ottenuto punti in tutte e tre le partite fin qui disputate.

Da parte delle casciavoline ci si aspetta quella continuità di rendimento che è mancata a Grosseto, dove a fronte di due set giocati a livelli molto alti, è seguito un calo che poi ha compromesso l'esito della partita. Il coach rossoblu non avrà a disposizione Allegra Gherardi alle prese con un infortunio al ginocchio, mentre Corsini, pure lei con un ginocchio non al meglio, stringerà i denti e sarà regolarmente della partita. Questa la rosa a disposizione di Lazzerini. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatrici: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà come sempre trasmessa sul Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45