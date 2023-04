La Pallavolo Cascina si prepara ai playoff per il sogno B2

E' arrivata l'ufficialità da parte della federazione. Saranno le forti fiorentine del Sales (terza classificata del girone A) il primo avversario che la Pallavolo Cascina incontrerà sul nostro cammino playoff. La prima gara si disputerà sabato 15 aprile alle 21 a Cascina, mentre il ritorno è previsto per sabato 22 aprile a Firenze

(ore 18) nella palestra di via del Sarto. In caso di una vittoria per parte, la 'bella' sarà disputata a Cascina sabato 29 aprile.

La vincitrice dello scontro, insieme ad altre 4 squadre qualificate dal primo turno, avrà accesso al girone finale che si svolgerà nel mese di maggio con gare di sola andata. La prima classificata sarà promossa in serie B2. Sarà un cammino difficile e stimolante, al cospetto di squadre fortissime, talune dichiaratamente costruite per il salto di categoria. La strada è sicuramente in salita, ma le ragazze biancorosse hanno dimostrato nel corso della stagione di sapersi esaltare proprio di fronte alle sfide più difficili.

La società cascinese chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni per sostenere la squadra nella gara di andata a Cascina e anche il sabato successivo in trasferta a Firenze. Appuntamento quindi a sabato prossimo alle ore 2 alla palestra di via Galilei.