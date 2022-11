La Pallavolo Casciavola attesa dal quinto turno di campionato

SERIE C. Dopo il rovescio interno nel derby contro la Pallavolo Cascina, la truppa di Tagliagambe si mette in viaggio per affrontare fuori casa, sabato 5 novembre alle 21, l’Unionvolley Riotorto, formazione neopromossa ma ben attrezzata tanto da trovarsi al secondo posto della classifica con 9 punti all’attivo, cinque in più delle rossoblu. Urge invertire la tendenza che vede la PediaTuss alla prese con una striscia negativa fatta di tre sconfitte consecutive, l’impresa non sarà semplice ma è alla portata di Gori e compagne a patto che ritrovino al più presto, non solo la qualità sul taraflex, ma anche quella determinazione che è alla base dei successi in ambito sportivo.

Tagliagambe dovrà fare a meno della lungodegente Barsacchi, mentre Bolognini non è nelle migliori condizioni. Queste le giocatrici a disposzione del coach rossoblu. Palleggiatrici Liuzzo e Paoletti, centrali Lichota, Gori e Bolognini; schiacciatrici Gaibotti, Messina, Sgherri e Pietrini; opposto Vaccaro; liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Trasferta difficile sul campo della Robur Massa quella che sabato 5 novembre, alle 21 dovrà affrontare la Katinka Travel. Contro la capolista del

campionato le ragazze rossoblu, reduci da due vittorie consecutive, dovranno dare tutto il meglio di loro stesse per provare a sovvertire un pronostico che appare chiuso, ma si sa, nella pallavolo niente è scritto in anticipo e anche nella passata stagione, più volte, le ragazze di Bertini hanno saputo tirare fuori il meglio proprio contro le formazioni più accreditate ed in lotta per l’alta classifica.

Agata Caciagli è ancora in infermeria alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra, così come Greta Viegi che sta piano piano recuperando da un infortunio muscolare, pertanto coach Bertini potrà contare sulle seguenti giocatrici: palleggiatrici Di Coscio e Pancani; centrali Isolani e Pugliesi; schiacciatrici Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; opposti, Corsini e Bandecchi; liberi Centi e Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Canale 2, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45