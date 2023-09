Pallavolo Casciavola: serata record per la presentazione delle squadre

Una serata da record ha segnato ufficialmente l’inizio della stagione 2023/2024 della pallavolo casciavolina. Nonostante ormai da qualche settimana le squadre del Volley Club Cascinese e della Pallavolo Casciavola siano già al lavoro in palestra per prepararsi al meglio ai campionati che inizieranno ad ottobre, la cena sociale segna sempre il taglio del nastro simbolico dell’inizio delle attività. Un momento di aggregazione, un modo per conoscere i volti nuovi e per ritrovare le tante persone che grazie alla pallavolo hanno instaurato importanti e duraturi rapporti di amicizia.

Numeri da record per la serata ospitata nello splendido scenario del Ristorante I Condotti in via Carducci a La Fontina (Ghezzano), ben 225 le presenze, una cifra mai raggiunta nelle edizioni, ormai tante, precedenti. Fra queste ovviamente atleti ed atlete, famiglie delle stesse, gli sponsor e le istituzioni con il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l’assessore allo sport Francesca Mori che come da tradizione hanno voluto essere presenti per far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale alla Pallavolo Casciavola ed al Volley Club cascinese.

Dopo i saluti istituzionali e le parole del presidente del Volley Club cascinese, nonché Direttore Generale della Pallavolo Casciavola Michele Donati, che ha ricordato le tante novità della stagione: dai corsi minivolley che sbarcano a Cascina al ritorno del settore maschile con la squadra Under 12, fino al nuovo sponsor tecnico che porterà le due società ad un ulteriore step in avanti in fatto di immagine, si è giunti al clou della serata, rappresentato dalla presenza sul palco delle squadre con atleti ed atlete chiamati come di consueto da Agostino Isca e Massimo Corsini, far applausi scroscianti e cori di incitamento.

Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese intendono ringraziare gli sponsor che anche nella stagione entrante hanno deciso di sposare i progetti delle due società e dare così un aiuto fondamentale alla crescita dei club e allo svolgimento delle attività. Si ringraziano quindi Avis Donatori di sangue (sponsor sociale); Bellemo studio dentistico a Calci, Carrozzeria Sprint – Ospedaletto, Cartoleria Tabacchino Orlando, Copy Lab, Ditta Edile Santamaria Armando, Farmacia Savorani, Matteo Chierchi Consulente patrimoniale EdilOka, Fideuram, Gruppo Pediatrica, con Pediatrica e Pediatrica Specialist, Tuscofarm, Katinka Travel, La Aurora Immobiliare, Loveco, Mc Donald’s Navacchio, MultiRent Italia autonoleggio, Pharmanutra - Cetilar, Pi.Am Impianti, Pizzeria La Fenice Zambra, Punto Radio Cascina (media partner) Renato Lupetti, ReLu, Clas Concessionaria Renault e Dacia, Seac Distribuzione, Studi Medici San Michele, Twins Bar.

Queste le rose ai nastri di partenza.

PEDIATUSS SERIE C/f: Liuzzo, Panelli, Gori, Ciampalini, Marino, Messina, Lari, Sgherri, Barsacchi, Vaccaro, Tellini, La Rocca. Allenatore: Alessandro Tagliagambe II Allenatore: Davide Rizza; Team Manager: Agostino Isca; Direttore Sportivo Riccardo Cusin.

KATINKA TRAVEL SERIE D/f: Di Coscio, Lancioni, Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi, Caponi, Nanni, Puccini, Gherardi, Grande, Corsini, Centi, Funel. Allenatore: Paolo Lazzerini; preparatore atletico, Simone Taffi; Team Manager: Maurizio Bellandi; Direttore Sportivo: Vanessa Piampiani

MULTIRENT ITALIA PRIMA DIVISIONE/f: Pancani, Parenti, Bacci, Ferrucci, Gambini, Galleschi, Setti, Afrune, Biasci, Gherardi, Biasci, Panizzi, Corsini, Lenzi. Allenatore: Emanuela Mandaradoni; Team Manager Sara Biasci

PEDIATUSS UNDER 18/f: Di Coscio, Lancioni, Bolognini, Chiarugi, Marino, Pugliesi, Caponi, Nanni, Puccini, Grande, Corsini, Funel, Omiccioli. Allenatore: Paolo Lazzerini; preparatore atletico, Simone Taffi; Team Manager: Maurizio Bellandi; Direttore Sportivo: Vanessa Piampiani

CARTOLERIA ORLANDO UNDER 16/f: Bacci, Balestri, Bani, Barsotti, Borghesi, Alice Cantini, Dalila Cantini, Collu, Ferrucci, Galdenzi, Levantesi, Liut, Novi, Pergjoni, Pinori, Pizzi, Scarpellini, Stasi, Vaselli. Allenatore: Francesco Menicucci; Team Manager Daniele Liut, Simona Guerrini

TWINS BAR UNDER 14/f: Bacci, Balestra, Balestri, Beconcini, Biasini, Bulleri, Cai, Cei, Fiaschi, Giaconi, Lechman, Monari, Padricelli, Scaramelli, Soldani, Veneziani. Allenatore: Francesco Menicucci; Team Manager Silvia Fornai

MULTIRENT ITALIA UNDER 13/f: Belcastri, Biagini, Cei, gentile, Lagomarzini, Lochiatto, Lorenzetti, Mineo, Pagni, Piccini, Pucci, Ugolini, Neri. Allenatori: Leonardo Simonetti - Sara Mazzoncini; Team Manager: Gionata Pucci, Alessandro Ugolini

LA AURORA IMMOBILIARE UNDER 12senior/f: Elena Cai, Demontis, Croci, Pinori, Graci, Cassisa, Sacco, Biondi, De Guidi, Liuzzi, Francesca Cai, Calloni. Allenatori: Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini; Team Manager Andrea Pinori

FARMACIA SAVORANI UNDER 12/m: Borghi, Spahiu, Lorenzo Niccolai, Leonardo Niccolai, Conti, Chieti, Simonetti, Senesi, Bertelloni, Visone. Allenatori: Leonardo Simonetti – Sara Mazzoncini; Team Manager Andrea Niccolai.

Fisioterapisti per tutti i gruppi squadra: Iacopo Baronti. Collaboratrici tecniche per i gruppi under 12: Jessica Vaccaro, Margherita Lari, Viola e Noemi Sgherri, Greta Taylor Corsini.