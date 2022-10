Per la prima di campionato la FGL - ZUMA accoglie la quotata Garlasco

C’è un clima di grande attesa per l’esordio stagionale della serie B1 femminile al PalaBagagli di Castelfranco di Sotto.

La FGL-ZUMA domenica 9 ottobre troverà di fronte a sé la prima rivale del campionato, Volley2001 Garlasco allenata dal duo tecnico Stefano Mattioli primo ed Ambra Milanesi, seconda in panchina. Una società di lunga tradizione pallavolistica con la serie A3 maschile e la serie B1 femminile ed ambizioni di crescita, come lo stesso direttore generale Italo Vullo ha chiarito nell’intervista di inizio mandato lo scorso luglio.

Il roster del team pavese è stato solo in parte confermato dalla scorsa stagione, arricchito quest’anno con intarsi di spessore tecnico: schiacciatrici Federica Favaretto, Lanzarotti Irene, Laura Baggi (ex biancoblù), Giulia Baldizzone; palleggiatrice Martina del Vaglio, vice Letizia Riso; centrali Francesca Borelli, Simona Galiero, Sofia Cerebuch; liberi Valentina Cozzi, che vanta una lunga carriera in serie A e Viviana Angeleri; innesti dal giovanile Alena de Martino, Veronika Amato.

A pochi giorni dall’inizio della stagione, pesa l’assenza della schiacciatrice Giulia Bertelli che non è ancora tornata ad allenarsi insieme al gruppo ma coach Menicucci esprime parole distensive: “Si tratta della prima partita di campionato è un’incognita per entrambe le formazioni. Sappiamo che Garlasco è data tra le squadre migliori del girone: incontreremo Laura Baggi, che conosciamo bene, affiancata da giocatrici esperte ed un posto 2 giovane e molto forte”.

Poi prosegue: “Stiamo recuperando le giocatrici che nelle scorse settimane hanno avuto problemi come Francesca Fava e Gaia dell’Amico, mentre Giulia Bertelli è ancora in fase di recupero. La preparazione è andata bene speriamo di riuscire a fare una buona partita in casa davanti al nostro pubblico che ci auguriamo possa essere numeroso: siamo tutti curiosi di vedere questa formazione alle prese con le avversarie di campionato, dopo un ottimo esordio in pre season, fiduciosi che combatteremo per questi primi tre punti”.