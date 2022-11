Prima sconfitta netta per Fgl-Zuma, Volpiano vince 3-0

Rientro amaro ma ricco di stimoli per tornare a lavorare con più consapevolezza sul lavoro da fare, la squadra pisana paga dazio a in quel di Torino in una partita in cui si è ritrovando sempre ad inseguire e senza mai impensierire troppo le avversarie.

Queste le parole di coach Nicola Ficini al termine della gara:

"Sapevamo di affrontare una squadra quadrata che gioca bene di collettivo, mentre noi non siamo mai stati in partita. Il merito è senz’altro della squadra avversaria che ha giocato alla morte, con ritmi molto alti che al momento noi non siamo in grado di contrastare.

È una partita che deve farci riflettere, perché nessuno regala niente e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare con la giusta attenzione e concentrazione".

VOLLEY VOLPIANO – FGL ZUMA 3-0

I parziali: 25-16, 25-18, 25-17

FGL ZUMA: Zuccarelli 6, Chisari 5, Marocchini, Bertelli, Giannoni L, Dellamico, Tesi L, Muzi 10, Beconcini, Focosi 2, Tesanovic 7, Fava 7. Allenatore: Menicucci