Le formazioni della Pallavolo Casciavola all'ultimo impegno di stagione regolare

Si chiude la stagione regolare dei campionati regionali. In serie C La PediaTuss ospita il Volley Peccioli, mentre in serie D la Renmault Clas ha vinto l’anticipo contro il Tomei Livorno.

SERIE C. La PediaTuss chiude la stagione regolare ricevendo al Pala Renualt Clas sabato 16 aprile alle 18 il Volley Peccioli, in una sfida sempre molto sentita e che rievoca qualche stagione orsono quando le due squadre battagliavano per la promozione in serie C. Tempi ormai passati, adesso, almeno in questa stagione, gli obiettivi delle due squadre sono diverse e se Peccioli cerca il miglior piazzamento possibile in vista dei play-out, la PediaTuss gioca per provare ad agganciare il secondo posto, anche se realisticamente è un obiettivo difficile visto l’impegno relativamente agevole dell’Oasi Viareggio. La terza piazza comunque nessuno può più toglierla alle rossoblu che prima di pensare alla fase successiva, quella che porterà alla promozione, dovranno tenere dritta la barra della concentrazione su questa partita per niente agevole.

Luca Barboni dovrà rinunciare alla lungodegente capitan Jessica Vaccaro, ma recupera Gori assente nella vittoriosa trasferta di Pisa. Questa quindi la rosa a disposizione del coach rossoblù Palleggiatrici: Masotti e Liuzzo; centrali Gori, Lichota e Pugliesi; schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Torna alla vittoria la Renault Clas e lo fa in modo molto convincente nell’ultima giornata della stagione regolare. Le formazione casciavolina domina in lungo e largo il match conquistando tre punti che non spostano la posizione in classifica, ma che certamente sono un buon viatico per i play out che inizieranno a breve. Nel primo set le ospiti provano a scappare via, si portano sul 10-7, ma dopo un time out chiesta da Sabrina Bertini la squadra entra in campo più concentrata, limando gli errori e con il turno in battuta di Vittoria Corsini piazzano un primo allungo con un parziale di 5-0. Allungo che risulterà decisivo perché il Tomei non riuscirà più ad avvicinarsi alle rossoblù bravissime a sporcare la ricezione avversaria e a chiudere con attacchi precisi sia lungolinea che incrociati. Al primo set point arriva il punto numero 25 che chiude il parziale. La seconda frazione non ha storia. La Renault Clas continua nella sua buona serata dai nove metri e a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Il punteggio si dilata immediatamente e le rossoblu diventano imprendibili per le avversarie che ancora una volta chiudono alla prima palla del set. Nel terzo l’inerzia della partita resta saldamente dalla parte delle rossoblù e l’unico spunto di cronaca è il debutto in serie D direttamente dalla 'cantèra' rossoblu, della schiacciatrice Giorgia Rutinelli, classe 2007.