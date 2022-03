Impegni in trasferta per le formazioni della Pallavolo Casciavola

SERIE C. La PediaTuss recupera la tredicesima giornata, una di quelle rinviate a gennaio per la recrudescenza della pandemia, e giocherà in anticipo sul campo della Tre Emme Versilia venerdì primo aprile alle 21. Al cospetto delle rossoblu una buona formazione che si trova in quinta posizione a sette punti di distanza dalla zona playoff che con tre partite da giocare è forse un ritardo incolmabile, ma c’è da scommettere che le versiliesi venderanno cara la pelle se non altro per dimostrare che agli spareggi promozione ci potevano arrivare con un pizzico di fortuna in più.

In casa rossoblu invece si proverà a ripartire dopo l’inopinata sconfitta di Viareggio, servono tre punti per blindare il terzo posto e guardare ancora al secondo, ma serve una prestazione più convincente rispetto a quella di sabato scorso. Coach Barboni dovrà fare i conti con l’assenza del capitano Jessica Vaccaro, che proprio venerdì andrà sotto i ferri, anche per lei tutto il gruppo squadra dovrà dare il 100% per raccogliere un risultato positivo e a lei tutta la famiglia della

Pallavolo Casciavola fa i migliori auguri di pronta guarigione e ricordarle che è attesa presto in palestra per fare la differenza come ha fatto fino ad oggi. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Dopo il punto strappato sul campo ostico del Filattiera, solo la capolista Riotorto ci era riuscita, la Renault Clas Casciavola si rimette in viaggio ancora verso la provincia di Massa-Carrara questa volta per affrontare la Robur Massa, formazione che occupa l’ottava posizione, una in più delle casciavoline. Si tratta quindi di una partita contro una squadra della stessa fascia delle rossoblu e al di la dei fini che possono avere per la classifica questi tre punti, Barsacchi e compagne dovranno dimostrare i progressi messi in mostra contro le così dette 'big' del campionato.

Per questa partita Sabrina Bertini recupera Biasci, ma dovrà ancora rinunciare a Caponi. Questa la rosa a disposizione della coach: palleggiatrici Paoletti, e Cini; centrali Caciagli, Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. Probabile anche che Bertini integri

la rosa con un paio di rinforzi provenienti dal gruppo under 16. Collegamento dalle 17:45 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube per seguire live questa partita.