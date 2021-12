Doppia trasferta per la squadre della Pallavolo Casciavola impegnate nei campionati regionali. Trasferta a Lucca per la PediaTuss in Serie C che sabato 18 dicembre alle 21, affronta da quarta in classifica il penultimo turno del girone di andata, ultimo prima della pausa natalizia. Con una vittoria la formazione rossoblu può restare incollata al gruppo di testa, con possibilità di allungare ulteriormente sulla quinta in classifica impegnata nel difficile confronto contro l’Oasi Viareggio. La PediaTuss si presenta a questo appuntamento al completo, fatta eccezione del libero Tellini ancora alle prese con l’infortunio al braccio, consapevole di non dover guardare troppo la classifica che vede la formazione lucchese piuttosto attardata, ogni partita va affrontata al massimo della concentrazione per evitare brutte sorprese.

Luca Barboni potrà contare sulla seguente rosa di giocatrici: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, dai centrali Gori, Lichota e Pugliesi; dalle schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro e Bella; e dal libero Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta a partite dalle 20.45 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

SERIE D. Partita difficile, anzi difficilissima per la Renault Clas che in questo penultimo turno del girone di andata, sabato 18 dicembre alle 21, va a rendere visita alla Pallavolo Riotorto che guida in solitario la classifica con la bellezza 23 punti, frutto di 8 vittorie su altrettante partite, con appena 3 i set lasciati per strada dalla capolista. Un avversario quindi molto forte che andrà affrontato con la giusta mentalità, cercando di sorprenderlo e metterlo in difficoltà il più possibile. Anche partite come questa fanno parte del percorso di crescita di una formazione molto giovane, composta per la maggior parte di under e chissà che, stimolate anche dal prestigio dell’avversario Farella e compagne non riescano a tirar fuori la prestazione 'monstre' e riuscire a portare a casa dei punti.

Sabrina Bertini potrà contare sulla rosa al completo formata dalle palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; i centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; le schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; ed i liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. Vista la concomitanza con la partita della PediaTuss serie C, in via eccezionale la partita sarà trasmessa sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20.45.