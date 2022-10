Il programma del week end della Pallavolo Casciavola: due gare interne da sfruttare

SERIE C. Seconda trasferta consecutiva per la PediaTuss che dopo la rocambolesca sconfitta nel derby di Pisa si mette in marcia per andare ad affrontare, sabato 22 ottobre alle 21 la matricola Donoratico Volley, squadra neopromossa, allenata dall'ex Fabrizio Ricoveri, ben attrezzata per il campionato di serie C come dimostrato nel derby vinto la settimana scorsa contro il Volley Cecina. In casa rossoblu c’è tanta voglia di riscatto dopo lo stop contro il Dream Volley, servirà l’intensità mostrata nei primi due parziali, ma con la continuità necessaria per riuscire a portare a termine la missione.

Tagliagambe dovrà rinunciare ad una pedina importante come Sara Barsacchi e così potrà contare sulla rosa formata dalle palleggiatrici Liuzzo e Paoletti, centrali Lichota, Gori e Bolognini; schiacciatrici Gaibotti, Messina, Sgherri, Pietrini; opposti Vaccaro e Barsacchi; liberi Tellini e Di Matteo. Sarà possibile seguire la partita in diretta diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Torna fra le mura amiche la Katinka Travel che contro il Grosseto va alla ricerca dei primi tre punti della sua stagione. La prestazione di sabato scorso a Rosignano, anche se non ha portato punti in classifica, incoraggia all’ottimismo, ma c’è da fare tesoro degli errori commessi nei momenti decisivi, per acquisire l’esperienza che ancora manca soprattutto quando si affrontano squadre più esperte. Saranno punti importanti se si va a considerare il fatto che anche la Pallavolo Grosseto si trova ancora a digiuno di vittorie e quindi si tratta a pieno titolo di uno scontro diretto.

Sabrina Bertini potrà fare affidamento sulla squadra al completo formata dalle palleggiatrici Di Coscio e Viegi: i centrali Caciagli, Isolani e Pugliesi; le bande Gherardi, Caponi, Rutinelli, Nanni; gli opposti, Corsini e Bandecchi; ed i liberi Centi e Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube sabato 22 ottobre a partire dalle 17:45.