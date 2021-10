Quarto posto in un torneo nazionale per l'Under 16 della Pallavolo Casciavola

Torneo di rilevanza nazionale quello che nel fine settimana del 9-10 ottobre ha visto protagonista l’Under 16 griffata Farmacia Savorani che nel 'Trofeo Nannini' si è confrontata con formazioni titolate come il Lunezia Volley, campione regionale ligure e InVolley Piemonte che addirittura porta lo scudetto sul petto in quanto campione d’Italia Under 15 2020/2021. Grazie alla perfetta organizzazione della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, una garanzia nel panorama giovanile pallavolistico, le ragazze allenate da Daniele Favilla hanno potuto trascorrere due giorni all’insegna del volley giocato ai livelli più alti e il risultato finale, il quarto posto su otto squadre partecipanti, sta li a dimostrare la bontà del percorso intrapreso dalla società rossoblù per quanto riguarda la crescita del proprio settore giovanile.



Due partite il sabato, tre la domenica, finali comprese. L’obiettivo era quello di cercare di finire nelle finali dal primo al quarto posto e la missione è stata compiuta concludendo secondi nel girone dominato dal Lunezia Volley. La Farmacia Savorani ha esordito contro le padrone di casa dell’Anderlini White vincendo 2-1 e con il rammarico di un black out a metà del secondo set altrimenti la vittoria poteva essere da tre punti. Nel tie-break le rossoblù si sono comunque riscattate vincendolo agevolmente 15-6. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria e subito arriva il difficile incontro con il Lunezia Volley, le più forti della Liguria nel primo set impongono la loro legge, nel secondo le casciavoline oppongono una grande resistenza dimostrando di potersela giocare, ma la maggiore esperienza a partite di un certo livello premia le liguri che portano a casa l’intera posta.



Il passaggio del turno è rimandato quindi a domenica mattina quando la Farmacia Savorani sfida il Mondial Carpi vittorioso 2-0 contro l’Anderlini White. Serve quindi una vittoria per poi incrociare le dita ed attendere l’esito dell’ultima partita del girone. Vittoria serviva e vittoria è stata, le rossoblù dominano il primo set, ma come già capitato nella prima partita, nel secondo parziale accusano un passaggio a vuoto che delega l’esito della gara al tie-break e qui il cuore delle

ragazze rossoblù esce fuori e dopo un testa a testa, che si risolve nel finale con un bel parziale di 5-0, arriva il successo che permette alla Farmacia Savorani di scavalcare le carpigiane in classifica. Il successivo 2-0 del Lunezia sul Carpi lancia le rossoblù nelle finali 'che contano'.

In semifinale di fronte alla Pallavolo Casciavola le più forti, le campionesse d’Italia dell'InVolley Piemonte, una squadra selezionata con cura su tutto il territorio nazionale, andando a cercare le migliori per altezza, fisico e qualità tecniche, ovviamente è troppo per la Farmacia Savorani che però nel primo set vende cara la pelle restando attaccata alla partita nella prima parte di parziale. L’inevitabile sconfitta rimanda alla finalina le casciavoline che contro l’Anderlini black cercano un posto sul podio, che però sfuma al termine di due set combattutissimi, conclusi con scarti minimi: 24-26; 22-25. Di questa partita resta qualche rimpianto soprattutto nel primo set, ma anche in questo caso un ruolo importante l’ha giocato la maggiore abitudine delle modenesi a disputare partite ad alto contenuto adrenalinico. Al termine di questo torneo il bicchiere è chiaramente mezzo pieno, sia per la squadra che ha dimostrato di potersela giocare con qualsiasi avversario, sia per la società che ha ricevuto ringraziamenti e complimenti da parte di tutti i presenti.



Riepilogo delle partite disputate:

Anderlini White - Farmacia Savorani 1-2 (21-25; 25-22; 6-15)

Farmacia Savorani - Lunezia Volley 0-2 (10-25; 20-25)

Farmacia Savorani - Mondial Carpi 2-1 (25-16; 15-25; 15-10)

InVolley - Farmacia Savorani 2-0 (25-11; 25-3)

Anderlini Black - Farmacia Savorani 2-0 (26-24; 25-22)



Queste la rosa che ha partecipato al torneo: Adami, Viegi, Marino, Chiarugi, Pugliesi, Guidetti, Grande, Rutinelli, Lenzi, Corsini, Zucchelli Natalini, Puccini. Allenatore Daniele Favilla, dirigente accompagnatore: Cristiano Chiarugi.