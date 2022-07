Quinta stagione con la FGL Castelfranco per il libero Melissa Tesi

Rappresenta la continuità e l’identità, l’attaccamento alla maglia e l’amore per il club e la città: Melissa Tesi resta alla Fgl Castelfranco anche per la stagione sportiva 2022-2023 e presidierà la seconda linea biancazzurra per il quinto anno consecutivo con il numero 10. Ufficializzata quindi la terza conferma, dopo Chisari e Bertelli.

La scelta di rinnovare il contratto con Melissa è stata dettata dalla voglia di proseguire un percorso iniziato cinque anni, quando la società biancoblu ha acquistato il cartellino dell’atleta, riponendo nella giovane una grande fiducia; Tesi ha infatti esordito in Serie B1 con la Fgl nel 2017, e da allora sotto Menicucci-Ficini sta crescendo pallavolisticamente con un perfezionamento tangibile nel ruolo; la sua giovane età, 20 anni, ha un valore aggiuntivo importante.

“Melissa ha avuto la totale fiducia di tecnici e società- così commenta la conferma coach Menicucci. Per lei questa è una occasione da prendere al volo. Le sono state affidate le chiavi della seconda linea e dovrà ripagare la fiducia con impegno e dedizione. Ci aspettiamo molto da lei!”.