Altra conferma per il settore giovanile: Riccardo Grassini resta al VBC Calci

Confermatissimo, per la stagione 2023-24, coach Riccardo Grassini. Dopo il bel lavoro di quest’anno, seguirà il gruppo 2010 in Under 14, una 'mista' 2011-2012 nei campionati Under 13 e Under 12 6x6, e sarà sempre presente in palestra con l’S3, per cercare il salto di qualità anche in quel comparto. Un impegno notevole che fa di Grassini il punto di riferimento per il settore giovanile femminile. La società è ripartita di slancio dopo un periodo di difficoltà e vuol continuare a crescere.

"La stagione appena trascorsa è stata piena di soddisfazioni. Con Under 13 l’obiettivo era provare a entrare di nuovo tra le prime 4 e ci siamo riusciti, guadagnando il terzo posto. Con lo stesso gruppo siamo arrivati tra le prime 8 anche in Under 14, campionato che abbiamo affrontato 'sotto età'. Un risultato che lascia ben sperare per il prossimo anno. Per quanto riguarda Under 12, era un gruppo formato da tante bambine alla prima esperienza: abbiamo incontrato qualche difficoltà iniziale, facendo un po’ di fatica. Mano a mano che le partite andavano avanti abbiamo fatto meglio e siamo riusciti anche a raggiungere buoni risultati a livello di gioco".

"Mi trovo benissimo al VBC. E’ un ambiente dove mi sono trovato a lavorare sia con Lorenzo Giachetti, che conoscevo da tanto tempo, sia con Marco Rossi, con il quale ho collaborato nel corso della mia precedente esperienza a Calci. E’ un ambiente di lavoro nel quale mi riconosco sia come obiettivi che come modalità di lavoro in palestra. La società vuole crescere, sotto ogni aspetto: abbiamo preso un preparatore atletico che seguirà sia la prima squadra che il settore giovanile e proveremo a rafforzare lo staff tecnico cercando, e non sarà facile, di dare ad ogni gruppo un primo e un secondo allenatore". "Obiettivi dell’anno prossimo? Con Under 14 entrare in final four territoriale. Con Under 13 di lavorare più a livello individuale, e poi regalarci il miglior risultato possibile a livello di squadra".