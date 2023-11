Il maltempo colpisce anche lo sport: rinviate le gare dei campionati di Serie C e Serie D

La Fipav Toscana ha resto con una informativa diretta alle società di aver deciso il rinvio delle gare dei campionati regionali di serie e di categoria programmate per le giornate del 3, 4 e 5 novembre 2023. In considerazione delle gravi situazioni e dei pesanti disagi presenti in vari comuni della regione è stato deciso di rinviare le gare dei campionati regionali di serie e categoria programmate per il fine settimana. Solo in un secondo momento verrà decisa la data di recupero di questa giornata.