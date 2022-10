Pallavolo Casciavola: seconda sconfitta di fila per la Serie C, festeggiano le rossoblu in Serie D

SERIE C. Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la PediaTuss che questa volta non raccoglie neanche il punto di consolazione. Sul campo di Donoratico la formazione rossoblu è troppo discontinua per sperare di portare a casa il risultato: il match finisce 3-1. Tagliagambe deve rinunciare a Barsacchi e anche Lichota non è in perfette condizioni così manda in campo Liuzzo in regia, Sgherri opposta; Gaibotti e Messina schiacciatrici, Gori e Bolognini centrali con Tellini libero. Il set inizia all’insegna dell’equilibrio ma Donoratico, complici anche qualche battuta sbagliata di troppo in casa rossoblu, tiene la testa avanti, le rossoblu tengono il punto e sul 12-10 riescono anche ad allungare grazie ad un bell’attacco di Bolognini e ad un diagonale del Donoratico stretto finito fuori. Donoratico reagisce impatta di nuovo e allunga a +5, è il break che decide il parziale, perché le rossoblù nonostante non si arrendano, spaventano le avversarie ma non riescono a riportarsi sotto, così al primo set point arriva il muro che chiude i conti sul 25-21



Nel secondo set, non cambia il sestetto iniziale, Donoratico mantiene dalla sua parte l’inerzia della partita, qualche imprecisione di troppo nel campo della PediaTuss e così le padrone di casa possono allungare. Tagliagambe manda in campo Di Matteo al posto di Tellini, le rossoblu annullano il break e con un ace di Gaibotti allungano sull’8-6. Il coach rossoblu decide di cambiare la regia, dentro Paoletti per Liuzzo, un muro subito riporta la partita in parità. La PediaTuss allunga ancora di due punti, ma un passaggio a vuoto costa ancora quattro punti consecutivi, così sul 16-14 per le padrone di casa Tagliagambe spende il suo secondo timeout e rimanda in campo Liuzzo al posto di Paoletti. Sul 19-14 dentro Lichota per Bolognini, ma non si ferma l’emorragia di punti e così Donoratico vola sul 21-14. Un parziale di 2-6 riporta sotto le rossoblù brave a non arrendersi. Il primo dei tre set point viene annullato, così come il secondo ed il terzo con un mani fuori di Gaibotti. Al termine di un’azione con molta confusione da una parte e dall’altra arriva il quarto set point che regala il parziale alle padrone di casa in conseguenza di una fast terminata lunga.



Si torna in campo per il terzo set con le stesse sei che hanno concluso il parziale precedente la PediaTuss parte bene e si porta subito sul 5-2, ma un parziale di 3-0 riporta il parziale in parità. Un attacco di Lichota ed un errore avversario regala un altro minibreak alle rossoblu. Nonostante i tre errori consecutivi in battuta la PediaTuss allunga grazie ad un paio di attacchi al centro di Lichota e un ace di Gori. Così la PediaTuss arriva al suo massimo vantaggio sul 17-10, ma Donoratico non ci sta e piazza un break di quattro punti riportando sotto. Sul turno di battuta di Pietrini subentrata a Sgherri, la PediaTuss si riporta avanti 22-15 grazie anche ad un bel muro di Liuzzo. Un pallonetto di Gori regala sei palle set alla PediaTuss che chiude con un pallonetto di Gaibotti al terzo tentativo allungando così la partita al quarto set.



Rossoblu in campo con lo stesso sestetto, ma l’avvio di gioco premia le padrone di casa che hanno resettato immediatamente il set perso in precedenza e si portano sul 5-2. La PediaTuss è brava a riportarsi subito in parità, ma senza dare continuità alla manovra, così Donoratico può nuovamente allungare. Tagliagambe opera un doppio cambio invertendo la linea: Bolognini per Liuzzo e Paoletti per Sgherri. Sul 13-9 la partita si ferma per diversi minuti a causa di una cattiva compilazione del referto, il clima si fa surreale con arbitro e segnapunti completamente nel pallone. Il gioco è spezzettato e fra un’azione e l’altra passano diversi minuti. In questo clima di caos generale è la squadra più esperta a trarre beneficio e portarsi sul 17-11. Tre ace di Lichota e un attacco da posto quattro di Gaibotti riportano la PediaTuss in parità. E' il canto del cigno, perché Donoratico piazza un break di 3 punti che le casciavoline provano a recuperare senza però riuscirci e così Donoratico al primo match point la chiude.

SERIE D. Arrivano i primi tre punti stagionali per la Katinka Travel Casciavola che supera in tre set la Pallavolo Grosseto. E' stata una partita a senso unico che ha visto la formazione rossoblu partire con decisione mettendo subito in difficoltà la ricezione avversaria. Il primo parziale è scivolato via senza troppi patemi d’animo, così Gherardi e compagne chiudono i giochi a 11.

Nel secondo set la formazione ospite accenna una reazione che però viene ben gestita dalle rossoblu. Il set è più equilibrato e Grosseto riesce per la prima volta a passare in vantaggio. Basta un time out da parte di Bertini per serrare le fila e riportare il vascello casciavolino in linea di galleggiamento. Ritrovata la giusta concentrazione il finale è tutto di marca Katinka Travel che allunga e porta a casa anche il secondo set.



Il terzo parziale si apre con il break delle casciavoline, 4-0 ed il contro break ospite che si portava avanti 4-6. E' il canto del cigno per la formazione ospite che non riesce più a tenere il passo delle ragazze di Bertini che chiudono agevolmente a 13. Sono così arrivati tre punti fondamentali che fanno classifica e morale in vista del secondo impegno interno di fila sabato prossimo contro l’Ambra Cavallini.