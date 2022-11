Altre due sconfitte per la Pallavolo Casciavola

Due sconfitte molto diverse fra loro nei campionati regionali: crolla la PediaTuss a Riotorto, conquista un punto d’oro la Katinka Travel a Massa.

SERIE C. Ancora una sconfitta per la PediaTuss che esce sonoramente battuta anche dal campo della neopromossa Riotorto. La squadra rossoblu sembra essere ferma al 22-20 del terzo set della gara contro il Dream Volley, era la seconda giornata e da allora non è più riuscita ad esprimersi su quei livelli. La gara di Riotorto è stata sempre a senso unico con le padrone di casa che hanno tenuto in mano l’inerzia del gioco per tutta la durata del match non lasciando mai che le rossoblu potessero rientrare in partita. I tre parziali, dal punto di vista numerico parlano chiaro.

Occorre ritrovare al più presto il gioco e le energie nervose, questa squadra può e deve fare molto di più e l'occasione per il riscatto Gori e compagne devono poterla trovare nella sfida di venerdì, al Pala Pediatrica, contro il Tre-Emme Versilia.

SERIE D. Una grande Katinka Travel riesce dove fino ad oggi nessuna squadra era mai riuscita, in un colpo solo soffia un punto alla capolista Massa e la costringe a cedere i primi set fra le mura amiche. La partita è un susseguirsi di emozioni, Bertini deve rinunciare a Viegi e Caciagli, le rossoblu si trovano di fronte una squadra molto esperta con molte giocatrici che hanno tanti campionati alle spalle, una squadra quella apuana costruita per cercare il salto di categoria e per questo ben attrezzata. Ma nell’angusta palestra di Massa c’era anche la Katinka Travel che non ti aspetti, una squadra che per quattro interi set non ha mollato di un centimetro respingendo colpo su colpo, anche quando tutto sembrava giocare contro di lei. Il primo set è molto equilibrato, le padrone di casa allungano, ma Gherardi e compagne tengono botta fino al 22-21 quando, anche con qualche decisione arbitrale controversa, arriva il parziale di 3-0 che chiude i giochi.

Nel secondo parziale non c’è partita le rossoblu tengono il pallino del gioco, ricevono bene e attaccano di conseguenza, il 25-19 alla fine è quasi stretto per quanto visto in campo. Nel terzo set la Katinka Travel continua a giocare una buona pallavolo, ma nell’altra metà campo la formazione massese difende molto bene, non va cadere niente in terra e alla fine la spunta. Sul 2-1 per le avversarie la Katinka Travel non demorde e nel quarto set, nonostante l’inizio non brillante, torna a mettere il pallone a terra con continuità senza lasciare scampo alle avversarie. È Il 2-2, ed è un punto d’oro quello guadagnato.

Il tiebreak non rende merito alla prestazione complessiva della Katinka Travel ed è un monologo della Robur Massa. Le casciavoline inconsciamente si sentono appagate del punto conquistato ed insperato alla vigilia, le padrone di casa scappano subito via, e la rimonta diventa una montagna troppo alta da scalare. Finisce 3-2 con i meritati applausi pubblico rossoblu presente con poche unità, in teoria infatti doveva essere una gara a porte chiuse, ma i propositi sono rimasti tali e le porte sono rimaste chiuse solo sulla carta.