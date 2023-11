Due su due per la Pallavolo Casciavola nel week end di partite

Una PediaTuss dal cuore grande prima va sotto 2-0 in casa del Volley Peccioli e poi concretizza una rimonta che ha dell’incredibile vincendo al tie break e conquistando così due punti che fino a metà del terzo parziale sembravano insperati. Tagliagambe deve fare a meno di Vaccaro e Gori e convoca la giovane centrale classe 2007 Alice Gambini che dalla Prima divisione conquista la convocazione in Serie C. La formazione iniziale vede Liuzzo in regia, Barsacchi opposta, Marino e Ciampalini al centro e Messina con Lari schiacciatrici e La Rocca libero.

Le rossoblu conducono fino a metà parziale, subiscono il ritorno delle padrone di casa, poi sprecano di nuovo un break di vantaggio sul 23-21 e si vedono annullare due palle set prima di soccombere 27-25. Nel secondo set non c’è partita, Tagliagambe attinge a piene mani dalla panchina, cambia la squadra ma non l'andamento della gara e così Peccioli vola sul 2-0.

Nel terzo set accade quello che nessuno si aspettava più. Con le padrone di casa sul 19-14, inizia la rimonta della PediaTuss che però al tramonto del set si trova ancora sotto di 3 punti (23-20), dopo aver riconquistato la parità la squadra di Tagliagambe annulla una palla match e si aggiudica il parziale ai vantaggi. La partita ora è corre sui binari dell’equilibrio, la PediaTuss non molla un centimetro e nel finale al cardiopalma della quarta frazione annulla nuovamente un match point e al terzo tentativo con Messina chiude i giochi e porta la partita al tie berak.

L’inerzia della gara ora è cambiata, la PediaTuss corre sulle ali dell’entusiasmo, si porta sul 5-1 in un battito di ciglia e al cambio campo ha cinque lunghezze di vantaggio. Peccioli non ci sta, si riporta a meno 2, ma le rossoblù non si scompongono, da 10-8 concederanno solo un punto alle avversarie e alla prima palla match sbancano Peccioli e conquistano due punti preziosi.

Seconda vittoria consecutiva e terza su tre gare in casa per la Katinka Travel in Serie D che piega in quattro set la resistenza del Tomei Livorno. Una partita che le rossoblu hanno condotto quasi sempre tranne che in un paio di passaggi a vuoto, uno durato una manciata di punti e rimediato con grande determinazione, l’altro prolungato che è costato il terzo parziale.

La partita inizia sul filo dell’equilibrio, le due squadre non riescono a chiudere un break e l’equilibrio dura fino all’8-8, da qui, con il turno in battuta di Caciagli, le rossoblu allungano e portano a casa il primo set alla terza palla set, grazie ad un bell’attacco al centro di Caciagli ben servita da Lancioni. Nel secondo set sono le ospiti che rompono l’equilibrio approfittando del primo passaggio a vuoto in casa Katinka Travel. Centi e compagne si ritrovano dal 14-11 al 18-21, un parziale di 10-4 che avrebbe potuto scalfire le certezze della squadra di Lazzerini la quale, al contrario, mostra gran carattere, rimonta con Caponi ed i muri di Bolognini e si guadagna una palla set che viene prima difesa con le unghie e con i denti da capitan Centi e poi viene concretizzata da un errore in attacco delle labroniche.

Sul 2-0 si può pensare che la partita sia in discesa, niente di più sbagliato, perché nonostante il 3-0 iniziale le rossoblu accusano un lungo passaggio a vuoto che da il via libera al Tomei. Le ospiti ritrovano fiducia in attacco e difendono con grande concentrazione, il set scivola via senza storia e la partita si allunga. Nel quarto set le rossoblu si ricompattano, tengono sempre la testa del parziale, allungando dall’8-6, via via con piccoli strappi che dilatano il punteggio fino al massimo vantaggio 23-13 firmato da un diagonale di Corsini servita da Di Coscio e da un lungolinea di Nanni. La chiusura del match arriva con un errore in battuta.