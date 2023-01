Tie-break decisivi per la Pallavolo Casciavola: arrivano una vittoria e una sconfitta

SERIE C. Le partite fra PediaTuss e Dream Volley non sono mai banali, basta un dato a spiegare quanto sia vera questa affermazione: su cinque incontri disputati in due stagioni, tutti sono finiti al tiebreak e se lo scorso anno il set decisivo aveva sempre premiato la PediaTuss, in questa stagione ha invece sempre sorriso alle gialloblu, che in due partite si sono sempre ritrovate a dover rincorrere le avversarie, ma poi al quinto set l’hanno sempre spuntata. Tanto amaro in bocca in casa rossoblu per la seconda partita di fila nella quale la vittoria sfugge di un soffio, dopo il tie break di Cecina, ancora un epilogo negativo per la squadra di Tagliagambe che era partita benissimo tanto da dominare in lungo e largo il primo set nel quale sono scese in campo Liuzzo in regia, Vaccaro opposto, Gaibotti e Sgherri schiacciatrici, Lichota e capitan Gori al centro, con i liberi Di Matteo e Tellini ad alternarsi.

Come è accaduto anche nella scorsa partita, anche stavolta dopo un set vinto piuttosto agevolmente, ha fatto seguito n secondo parziale dove invece la PediaTuss ha subito il ritorno delle avversarie senza mai ricucire a ricucire il break iniziale. Una sorta di 'Dr Jekyll e Mr Hyde' che si è visto anche nel terzo e quarto set, rispettivamente vinto con relativa facilità e poi perso nel finale, ma dopo aver rincorso le avversarie per quasi tutti i 25 punti. Il tiebreak era iniziato bene per le rossoblu brave a portarsi sul 5-2, poi un paio di errori evitabili, hanno rimesso in linea di galleggiamento il Dream Volley e l’equilibrio è proseguito fino al 9-9. L’allungo vincente per le gialloblu arriva a questo punto e con un parziale di 6-2 portano a casa la vittoria e i due punti in palio.

SERIE D. E' una Katinka Travel versione grandi imprese quella che espugna il campo di Filattiera al termine di cinque combattutissimi set durante i quali il pallino del gioco è rimasto spesso nelle mani delle casciavoline, che al termine di un tie break palpitante hanno, con il minimo scarto portato a casa la vittoria e due punti preziosi per la classifica. Una vittoria ottenuta su un campo che in sede di presentazione definito 'caldo', ma che si è rilevato ben peggiore delle aspettative. Quanto visto e soprattutto sentito, durante la gara e al termine della stessa non fa certamente onore allo sport. La società rossoblu intende anche stigmatizzare il comportamento al termine della gara delle sue tesserate: insulti anche pesanti e palesi provocazioni non giustificano alcun gesto di reazione che ci auguriamo di non vedere ma più da parte delle atlete rossoblu. Abbassarsi al livello di beceri insulti non fa parte della filosofia della società che preferisce sempre far parlare il campo ed i risultati e quello ottenuto in questa prima giornata di ritorno a Filattiera è davvero straordinario.

Parte subito forte la Katinka Travel che conduce fin da subito il primo set, per poi piazzare il break decisivo intorno a metà frazione con Di Coscio dai nove metri, allungare e chiudere il parziale in scioltezza. Ben più equilibrato il secondo set, che ha vissuto un continuo testa a testa fino al 22-22, quando le rossoblu subiscono due ace che fanno pendere l’ago della bilancia verso le padrone di casa. Il terzo parziale rispecchia l’andamento del primo: grande equilibrio nella prima parte poi la Katinka Travel sale a +5 sul 19-14, le padrone di casa si riportano in partita fino al -1, ma un attacco di Nanni e poi un errore in battuta di Filattiera, porta le rossoblù a tre set point, concretizzati al secondo tentativo con un attacco murato fuori di Nanni. Con un punto in tasca le rossoblu nel quarto set allentano un po’ il ritmo e le lunigiane ne approfittano per condurre sempre il parziale e portare la partita al tie break.

E' il set decisivo ed anche quello che riserva le emozioni più grandi. Il primo piccolo strappo lo produce la Katinka Travel che si porta sul 7-5, salvo subire un break di tre punti che regala il minimo vantaggio al cambio campo per le padrone di casa. Ancora grande equilibrio fino al 12-12, quando Pugliesi va in battuta e arriva il break decisivo che regala due palle match alla Katinka Travel. Sfumata la prima, su un errore delle avversarie arriva il 15 punti che fa esplodere di gioia Corsini e compagne e tutto il pubblico di fede casciavolina presente in tribuna che festeggia la prima vittoria lontano dal Pala Pediatrica.