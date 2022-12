Il 2022 della Pallavolo Casciavola termina con due vittorie pesanti

Il 2022 della pallavolo Casciavola finisce con due belle vittorie in altrettanti scontri diretti.

SERIE C. Grande sofferenza, ma alla fine anche grandi sorrisi per questa PediaTuss che si complica terribilmente la vita, ma alla fine porta a casa la seconda vittoria consecutiva ed è la prima volta in stagione che questo accade. Una vittoria da due punti figlia di un avvio di partita shock con un primo set nel quale la formazione rossoblu di fatto non è scesa in campo. Tagliagambe sceglie Liuzzo in regia, Vaccaro opposta, Gori e Lichota centrali, Messina e Gaibotti di banda con Di Matteo libero. Nella PediaTuss del primo set non funziona praticamente niente e in un battito di ciglia il parziale si chiude a 13 per le padrone di casa.



Nel secondo set Tagliagambe ripropone lo stesso sestetto e le cose adesso iniziano a girare decisamente meglio almeno fino a metà frazione, poi Peccioli piazza un break che le porta sul 21-16, ma Gori e compagne sono brave a restare aggrappate alla partita e dopo il time out richiesto dal coach rossoblu, con il turno di battuta di Vaccaro inizia la rimonta che porta la PediaTuss sul 21-21 grazie ad un paio di ace ed un bel muro a due. Il set point arriva con un ace di Gori e l'unica occasione a disposizione viene sfruttata al meglio in virtù di un errore dal centro della formazione di casa. Il terzo parziale vede la PediaTuss scappare via subito fino a collezionare 6 punti di vantaggio sul 19-13. Tutto deciso? Niente affatto perché improvvisamente torna la squadra del primo set e il Volley Peccioli con un break di 9-2 si riporta avanti e nel finale punto a punto vince ai vantaggi.



Il quarto set è tutto di marca rossoblu. La PediaTuss non ci sta a perdere e torna in campo desiderosa di portare la partita al tie break. Le rossoblu allungano fin da subito, stavolta senza cali di concentrazione, si va così al quinto e decisivo parziale nel quale il Volley Peccioli parte decisamente bene portandosi fin sul 5-1, Gori e compagne iniziano a costruire la rimonta che si concretizza su un parziale di 3-0 che permette alla squadra di Tagliagambe, che nel frattempo ha mandato in campo Sgherri al posto di Messina, di andare sul +1 al cambio campo. Dopo un minibreak di due punti, il 9-8 sarà l'ultima volta che le padrone di casa si trovano avanti nel punteggio. Un ace di Lichota e due giocate di Sgherri ribaltano il punteggio, poi ci pensa Vaccaro con un gran muro a fare allungare fino al 12-9 la PediaTuss. Un errore in attacco delle peccioliesi ed un bel punto da seconda linea di Gaibotti, consegnano alla PediaTuss quattro match point, ma c'è da soffrire ancora perchè i primi due vengono annullati e solo al terzo tentativo grazie ad un bell'attacco di Sgherri da posto quattro arriva il meritato punto partita che consegna due punti preziosi alla PediaTuss.

SERIE D. Seconda vittoria consecutiva al Pala Pediatrica per la Katinka Travel che con grande autorevolezza si aggiudica il derby e scontro diretto contro gli Ospedalieri. Una partita ben più sofferta di quanto non dica il punteggio finale, che ha mostrato una formazione casciavolina molto matura e cinica nei momenti chiave di ogni set. L’inizio di gara è tutto di matrice ospite, tanto che Sabrina Bertini è stata costretta a spendere subito un time out quando sul tabellone si leggeva 6-0 per le ospiti. Sarà il massimo vantaggio per gli Ospedalieri perché al rientro in campo Gherardi e compagne hanno reagito immediatamente e punto dopo punto si sono riavvicinate alle avversarie fino a completare la rimonta sul 14-14, grazie ad un minibreak di tre punti. Da questo momento inizia un bel testa a testa con la Katinka Travel che piazza un nuovo parziale che le porta da 20-20 a 23-20. E' lo strappo decisivo, in casa rossoblu arrivano tre palle set, la prima viene annullata da un bell’attacco da posto quattro, la seconda si concretizza dopo un errore in seconda linea.



Il secondo set ricalca in gran parte quanto visto nella parte finale del primo, due squadre punto a punto con la partita che si spacca solo nel finale quando le casciavoline da 17-16 si portano sul 21-17 e sono brave poi a contenere la reazione degli Ospedalieri che prova a rifarsi sotto e riportarsi a -1 (23-22), un attacco da posto due e un bell’ace di Corsini chiudono anche il secondo parziale a favore della Katinka Travel.



Il terzo set, forti dell’inerzia della partita dalla loro parte, le casciavoline allunga di un break da subito e punto dopo punto si costruiscono un 'tesoretto' di 5 lunghezze (16-11) che riescono a gestire fino a procurarsi ben sette match point. Ne basta uno perché dopo una bella battuta di Di Coscio e Corsini a mettere giù il pallone che recapita sotto l’albero di Natale tre punti preziosi in chiave salvezza.